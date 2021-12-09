09 декабря 2021
08 декабря 2021

Новое дело на экс-главу курганского ГУ МЧС ушло в суд. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС Рожкова Олега. Курган , рожков олег, чернов владимир
Экс-главу ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова ждет новый суд Фото:
новость из сюжета
Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова заподозрили в новом преступлении, о чем ранее со ссылкой на инсайдеров писало URA.RU. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК.

«По версии следствия, в период с мая 2018-го по декабрь 2020 года, бывший начальник регионального ГУ МЧС России, являясь главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации по пожарному надзору, действуя в интересах знакомого, достоверно зная, что в эксплуатируемом предпринимателем нежилом здании выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности не принимал мер к их устранению, чем создавал угрозу жизни и здоровью граждан», — сказано в релизе прокуратуры. Обвинительное заключение утвердил прокурор Курганской области. В настоящее время материалы дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

В областном СУ СК сообщили, что Рожков якобы помог предпринимателю, который имеет бизнес в развлекательной сфере. Экс-глава МЧС дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях. «При этом Рожков достоверно знал, что на данном объекте массового пребывания людей коммерсантом допущены многочисленные грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Кроме того, начальник МЧС в целях исключения возможных трагических последствий при эксплуатации этого объекта мер административного реагирования также не принял», — сказано в релизе курганского СК.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Сейчас в этом деле разбирается суд.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова заподозрили в новом преступлении, о чем ранее со ссылкой на инсайдеров писало URA.RU. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК. «По версии следствия, в период с мая 2018-го по декабрь 2020 года, бывший начальник регионального ГУ МЧС России, являясь главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации по пожарному надзору, действуя в интересах знакомого, достоверно зная, что в эксплуатируемом предпринимателем нежилом здании выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности не принимал мер к их устранению, чем создавал угрозу жизни и здоровью граждан», — сказано в релизе прокуратуры. Обвинительное заключение утвердил прокурор Курганской области. В настоящее время материалы дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. В областном СУ СК сообщили, что Рожков якобы помог предпринимателю, который имеет бизнес в развлекательной сфере. Экс-глава МЧС дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях. «При этом Рожков достоверно знал, что на данном объекте массового пребывания людей коммерсантом допущены многочисленные грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Кроме того, начальник МЧС в целях исключения возможных трагических последствий при эксплуатации этого объекта мер административного реагирования также не принял», — сказано в релизе курганского СК. Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Сейчас в этом деле разбирается суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...