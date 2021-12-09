Экс-главу ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова ждет новый суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова заподозрили в новом преступлении, о чем ранее со ссылкой на инсайдеров писало URA.RU. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК.

«По версии следствия, в период с мая 2018-го по декабрь 2020 года, бывший начальник регионального ГУ МЧС России, являясь главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации по пожарному надзору, действуя в интересах знакомого, достоверно зная, что в эксплуатируемом предпринимателем нежилом здании выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности не принимал мер к их устранению, чем создавал угрозу жизни и здоровью граждан», — сказано в релизе прокуратуры. Обвинительное заключение утвердил прокурор Курганской области. В настоящее время материалы дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

В областном СУ СК сообщили, что Рожков якобы помог предпринимателю, который имеет бизнес в развлекательной сфере. Экс-глава МЧС дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях. «При этом Рожков достоверно знал, что на данном объекте массового пребывания людей коммерсантом допущены многочисленные грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Кроме того, начальник МЧС в целях исключения возможных трагических последствий при эксплуатации этого объекта мер административного реагирования также не принял», — сказано в релизе курганского СК.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Сейчас в этом деле разбирается суд.