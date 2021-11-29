Источники: экс-главу курганского ГУ МЧС ждет новый суд

Олег Рожков стал фигурантом нового уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завершено следствие по новому эпизоду в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. По их данным, теперь материалы по статье о злоупотреблении полномочиями должны передать в суд, если прокуратура утвердит обвинительное заключение.

«Дополнительные материалы в отношении Рожкова подготовлены по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Речь идет о незаконных указаниях подчиненным на подготовку положительного пожарной-технического заключения, послужившего основанием для ввода в эксплуатацию здания, где предусмотрено массовое пребывание людей, с нарушениями требований пожарной безопасности», — рассказал один из инсайдеров.

В следственное управление СК России по Курганской области направлен письменный запрос. В областной прокуратуре подтвердили URA.RU, что к ним поступили новые материалы в отношении Рожкова.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Сейчас в этом деле разбирается суд.

В июне стало известно, что в отношении Рожкова возбуждено новое уголовное дело. Тогда его подозревали в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Источники сообщали, что претензии силовиков были связаны с проверками пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.