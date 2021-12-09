09 декабря 2021

Мэр Перми отчитал чиновников после снегопада. «Не тротуары, а сплошные козьи тропы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
По заявлению мэра, нечищенные дороги можно наблюдать во всех районах Перми Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин отчитал главу Ленинского района Александра Козенкова за нечищенные тротуары. В своем instagram-аккаунте глава города заявил, что к руководителю района у него много претензий и Козенков должен воспринимать это как предупреждение.

«Не тротуары, а сплошные „козьи тропы“. Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение», — пишет глава в своем instagram-аккаунте. По заявлению мэра, наблюдать нечищенные тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы можно во всех районах города.

Демкин также заявил, что у нового главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина есть возможность показать, какой он хозяйственный. От главы Дзержинского района Александра Стяжкина мэр ждет отчет о санкциях принятых к подрядчику, содержащему район. Ранее Демкин заставил глав районов снижать оплату подрядчикам за некачественную уборку снега. Если к недобросовестным снегоуборщикам не будут применяться санкции, штрафовать будут уже самих глав районов.

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Мэр Перми Алексей Демкин отчитал главу Ленинского района Александра Козенкова за нечищенные тротуары. В своем instagram-аккаунте глава города заявил, что к руководителю района у него много претензий и Козенков должен воспринимать это как предупреждение. «Не тротуары, а сплошные „козьи тропы“. Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение», — пишет глава в своем instagram-аккаунте. По заявлению мэра, наблюдать нечищенные тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы можно во всех районах города. Демкин также заявил, что у нового главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина есть возможность показать, какой он хозяйственный. От главы Дзержинского района Александра Стяжкина мэр ждет отчет о санкциях принятых к подрядчику, содержащему район. Ранее Демкин заставил глав районов снижать оплату подрядчикам за некачественную уборку снега. Если к недобросовестным снегоуборщикам не будут применяться санкции, штрафовать будут уже самих глав районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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