В школе-интернате на севере ЯНАО избивали детей

Прокурорская проверка выявила факты нарушений в интернате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Воспитатель МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» применял насилие по отношению к воспитанникам. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, руководство школы скрыло факты издевательств над детьми.

«Установлено, что воспитатель интерната в рамках образовательного процесса допускал факты жестокого обращения с детьми. При этом, вопреки требованиям законодательства, руководство школы скрыло указанные факты от органов правоохраны», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор провел проверку после публикации в социальной сети «ВКонтакте» информации о причинении вреда детям. После этого было вынесено представление об устранении нарушений главе Ямальского района и руководству интерната. Помимо этого, свою проверку начала полиция, которая даст соответствующую уголовно-правовую оценку в отношении должностных лиц образовательного учреждения.

URA.RU обратилась в администрацию Ямальского района (ЯНАО) и в МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» для получения комментариев. На момент публикации ответов не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Антипаютинской школе интернате были найдены серьезные нарушения в работе учреждения, из-за чего оттуда сбежал воспитанник. Мама ребенка обвинила воспитателей интерната в психологическом давлении на ее сына, с чем не согласился департамент образования. Среди возможных версий рассматривалось, что подросток мог утонуть: водолазы обследовали 13 км реки, но тела так и не обнаружили.