Депутат Госдумы объяснил, почему в России вымирают деревни и села

15 декабря 2021 в 09:10 Размер текста - 17 +

Несколько тысяч российских деревень пострадали из-за реформ в 1990-х годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вымирание российских деревень и сел началось в 1990-е годы из-за либеральных реформ, которые привели к банкротству колхозов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Вымирание деревень началось не вчера и не сегодня. Оно началось с 1990-х годов, умышленно. Я сам отработал директором совхоза почти 20 лет, и в 1990 году с этой должности в Новосибирской области был избран народным депутатом РСФСР. Под те непродуманные либеральные реформы 22 тысячи, а то и более колхозов, совхозов были умышленно, сознательно обанкрочены, задушены», — рассказал URA.RU Николай Харитонов. По словам парламентария, реформы привели к смерти нескольких десятков тысяч деревень. «Более 20 тысяч деревень практически не стало. Их просто не стало. У меня сегодня в совхозе четыре деревни. Я уже не работаю директором 30 лет, но я вижу, что происходит», — объяснил он. Харитонов подчеркнул важную роль деревень в жизни страны. «Деревня — это совесть России. Если мы окончательно потеряли совесть, то давайте добьем деревню. Но деревня — это духовно-нравственный корень и стержень», — заключил собеседник URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вымирание российских деревень и сел началось в 1990-е годы из-за либеральных реформ, которые привели к банкротству колхозов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Вымирание деревень началось не вчера и не сегодня. Оно началось с 1990-х годов, умышленно. Я сам отработал директором совхоза почти 20 лет, и в 1990 году с этой должности в Новосибирской области был избран народным депутатом РСФСР. Под те непродуманные либеральные реформы 22 тысячи, а то и более колхозов, совхозов были умышленно, сознательно обанкрочены, задушены», — рассказал URA.RU Николай Харитонов. По словам парламентария, реформы привели к смерти нескольких десятков тысяч деревень. «Более 20 тысяч деревень практически не стало. Их просто не стало. У меня сегодня в совхозе четыре деревни. Я уже не работаю директором 30 лет, но я вижу, что происходит», — объяснил он. Харитонов подчеркнул важную роль деревень в жизни страны. «Деревня — это совесть России. Если мы окончательно потеряли совесть, то давайте добьем деревню. Но деревня — это духовно-нравственный корень и стержень», — заключил собеседник URA.RU.