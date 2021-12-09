Курганец выиграл в лотерею 10 млн рублей

В 2021 году курганцы выиграли в лотерею 234 415 раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Кургана выиграл в «Жилищную лотерею» 10 млн рублей. Об этом URA.RU 10 декабря сообщили в пресс-службе управления Федеральной почтовой службы Курганской области.

«Одним из самых удачливых клиентов почты в этом году стал житель Кургана, который в ноябре выиграл в лотерее 10 000 000 рублей. Счастливчик купил билет „Жилищной лотереи“ 470 тиража в почтовом офисе и выиграл рекордную сумму», — рассказали в пресс-службе.

По данным управления, жители региона в 2021 году выиграли в лотерею 234 415 раз. Девять из них стали обладателями более 100 тысяч рублей, а общий размер крупных выигрышей составил более 15 млн рублей. В 2020 году общая сумма крупных выигрышей составила 3,1 млн рублей.

Ранее футбольный тренер из Курганской области выиграл в лотерею 16 753 340 рублей. Мужчине помог выиграть лотерейный билет, который стоил 40 рублей.