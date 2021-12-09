Свердловский омбудсмен выступила против QR-кодов на транспорте

Татьяна Мерзлякова не поддерживает инициативу введение QR-кодов в общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает введение QR-кодов в общественном транспорте нецелесообразным. Омбудсмен полагает, что такая мера приведет к неоправданному скоплению людей в очередях при входе в транспорт. Об этом она сказала во время пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

«Я не считаю, что QR-коды нужны повсеместно. Я, например, не хотела, чтобы у нас вводили QR-коды в общественном транспорте, потому что это замедлит работу людей. Нужно находить альтернативные источники защиты человека», — отметила Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что QR-коды нельзя вводить в местах, где при проверке может скапливаться большое количество людей. При этом она считает, что введение QR-кодов в кафе и ресторанах оправдано. Ранее URA.RU писало, что депутаты свердловского заксобрания поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Законопроект одобрили большинством голосов. Глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин, предваряя голосование, напомнил, что члены комитета поддержали инициативу.