Вице-премьер Белоусов допустил новую волну инфляции в 2022 году

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов высказался о росте цен в России Фото:

Не исключено, что в России может начаться новая волна инфляции в следующем году из-за роста цен на продовольствие. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — сказал Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России», трансляция велась на сайте форума.

Ранее эксперты Центробанка нашли способ борьбы с ростом цен. Целевая поддержка россиян превосходит искусственное сдерживание цен в борьбе с инфляцией, считают они. Годовая инфляция обновила рекорд пятилетней давности, цены в ноябре увеличились на 8,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила рост инфляции выше прогноза банка РФ по итогам года, передает RT. Президент РФ Владимир Путин сказал, что продовольственная инфляция в России уже под 10%, сообщает Life.

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Не исключено, что в России может начаться новая волна инфляции в следующем году из-за роста цен на продовольствие. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — сказал Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России», трансляция велась на сайте форума. Ранее эксперты Центробанка нашли способ борьбы с ростом цен. Целевая поддержка россиян превосходит искусственное сдерживание цен в борьбе с инфляцией, считают они. Годовая инфляция обновила рекорд пятилетней давности, цены в ноябре увеличились на 8,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила рост инфляции выше прогноза банка РФ по итогам года, передает RT. Президент РФ Владимир Путин сказал, что продовольственная инфляция в России уже под 10%, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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