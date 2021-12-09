В ЦБ предложили бороться с ростом цен с помощью выплат населению

10 декабря 2021 в 04:17 Размер текста - 17 +

Аналитики ЦБ считают, что сдерживание цен создает риск появления дефицита товаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Целевая поддержка населения превосходит искусственное сдерживание цен в борьбе с инфляцией. Об этом заявили в аналитической записке эксперты Центробанка. «Такая форма поддержки [в виде адресных выплат] вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий. Это имеет важное значение для поддержания устойчивого роста экономики темпами, отвечающими ее потенциалу», — считают авторы аналитической записки, передает РБК. По мнению аналитиков Банка России, из-за искусственного регулирования цен производители теряют стимулы для развития, из-за чего появляется риск появления дефицита или черного рынка товаров. Если рост цен стабильный, то регулирование затрудняет подстройку спроса и предложения под возросший уровень цен, считают эксперты. В такой ситуации эффективнее поддержать уязвимые группы потребителей, потому что это компенсирует «провалы рынка» и не отменяет действие рыночных механизмов, отмечается в записке. Целевую поддержку населения в августе поддержал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявлял, что искусственное сдерживание цен разумно только в том случае, когда такая мера действует менее трех-четырех месяцев. По его словам, адресные субсидии или скидки на определенные товары для особо нуждающихся категорий граждан могли бы стать хорошей альтернативой. Ранее сообщалось, что регионы России нашли способы борьбы с инфляцией. Годовая инфляция в РФ обновила рекорд пятилетней давности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ работает над снижением уровня инфляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Целевая поддержка населения превосходит искусственное сдерживание цен в борьбе с инфляцией. Об этом заявили в аналитической записке эксперты Центробанка. «Такая форма поддержки [в виде адресных выплат] вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий. Это имеет важное значение для поддержания устойчивого роста экономики темпами, отвечающими ее потенциалу», — считают авторы аналитической записки, передает РБК. По мнению аналитиков Банка России, из-за искусственного регулирования цен производители теряют стимулы для развития, из-за чего появляется риск появления дефицита или черного рынка товаров. Если рост цен стабильный, то регулирование затрудняет подстройку спроса и предложения под возросший уровень цен, считают эксперты. В такой ситуации эффективнее поддержать уязвимые группы потребителей, потому что это компенсирует «провалы рынка» и не отменяет действие рыночных механизмов, отмечается в записке. Целевую поддержку населения в августе поддержал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявлял, что искусственное сдерживание цен разумно только в том случае, когда такая мера действует менее трех-четырех месяцев. По его словам, адресные субсидии или скидки на определенные товары для особо нуждающихся категорий граждан могли бы стать хорошей альтернативой. Ранее сообщалось, что регионы России нашли способы борьбы с инфляцией. Годовая инфляция в РФ обновила рекорд пятилетней давности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ работает над снижением уровня инфляции.