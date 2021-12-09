Свердловский омбудсмен призвала ввести в УК РФ статью о пытках

Татьяна Мерзлякова заявила, что в последний год в свердловских колониях пыток не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уголовный кодекс РФ необходимо внести статью о пытках, которые фиксировались в исправительных колониях России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Считаем, что не надо бояться упоминания слова „пытка“ в наших уголовном кодексе и других законодательных документах. Потому что нам хочется, чтобы этого не было», — цитирует «Интерфакс Урал» Мерзлякову. Она подчеркнула, что формулировка «превышение полномочий» не подходит для отражения сути преступления.

Мерзлякова отметила, что в Свердловской области в 2021 году не было зафиксировано пыток в колониях. Силовики тщательно следят за недопущением таких инцидентов, считает она.

О пытках в свердловских колониях сообщалось в 2020 году. Тогда одного из подозреваемых в их организации Александра Булакова обвиняли по статье о бандитизме.