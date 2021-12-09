09 декабря 2021

Свердловский омбудсмен призвала ввести в УК РФ статью о пытках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Татьяна Мерзлякова заявила, что в последний год в свердловских колониях пыток не было Фото:

В уголовный кодекс РФ необходимо внести статью о пытках, которые фиксировались в исправительных колониях России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Считаем, что не надо бояться упоминания слова „пытка“ в наших уголовном кодексе и других законодательных документах. Потому что нам хочется, чтобы этого не было», — цитирует «Интерфакс Урал» Мерзлякову. Она подчеркнула, что формулировка «превышение полномочий» не подходит для отражения сути преступления.

Мерзлякова отметила, что в Свердловской области в 2021 году не было зафиксировано пыток в колониях. Силовики тщательно следят за недопущением таких инцидентов, считает она.

О пытках в свердловских колониях сообщалось в 2020 году. Тогда одного из подозреваемых в их организации Александра Булакова обвиняли по статье о бандитизме.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В уголовный кодекс РФ необходимо внести статью о пытках, которые фиксировались в исправительных колониях России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции в Екатеринбурге. «Считаем, что не надо бояться упоминания слова „пытка“ в наших уголовном кодексе и других законодательных документах. Потому что нам хочется, чтобы этого не было», — цитирует «Интерфакс Урал» Мерзлякову. Она подчеркнула, что формулировка «превышение полномочий» не подходит для отражения сути преступления. Мерзлякова отметила, что в Свердловской области в 2021 году не было зафиксировано пыток в колониях. Силовики тщательно следят за недопущением таких инцидентов, считает она. О пытках в свердловских колониях сообщалось в 2020 году. Тогда одного из подозреваемых в их организации Александра Булакова обвиняли по статье о бандитизме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...