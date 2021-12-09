09 декабря 2021
08 декабря 2021

Власти ЯНАО выбрали лояльные СМИ для встречи с губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Для встречи с Дмитрием Артюховым выбрали лояльные СМИ Фото:

Власти ЯНАО выбрали какие лояльные региональные СМИ примут участие в назначенной на 15 декабря «Прямой линии» с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО.

«В этом году изменился формат мероприятия. Теперь в студии будут присутствовать также главные редакторы крупнейших СМИ региона: ГТРК Ямал, Ямал-Медиа, МИГ, Сигма, Надымская студия ТВ. Они также будут задавать губернатору вопросы, которые волнуют их аудиторию», — сообщает пресс-служба.

Участие в «Прямой линии» примут общественники и активные жители ЯНАО. Помимо этого, губернатору было отправлено около 300 вопросов. Больше всего жители интересуется вопросами связными с социальным обслуживанием, ЖКХ, образованием, здравоохранением и коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что для ежегодной «Прямой линии» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отменил пресс-конференцию с журналистами. Теперь представители СМИ смогут задать свои вопросы в прямом эфире.

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Власти ЯНАО выбрали какие лояльные региональные СМИ примут участие в назначенной на 15 декабря «Прямой линии» с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «В этом году изменился формат мероприятия. Теперь в студии будут присутствовать также главные редакторы крупнейших СМИ региона: ГТРК Ямал, Ямал-Медиа, МИГ, Сигма, Надымская студия ТВ. Они также будут задавать губернатору вопросы, которые волнуют их аудиторию», — сообщает пресс-служба. Участие в «Прямой линии» примут общественники и активные жители ЯНАО. Помимо этого, губернатору было отправлено около 300 вопросов. Больше всего жители интересуется вопросами связными с социальным обслуживанием, ЖКХ, образованием, здравоохранением и коронавирусом. Ранее URA.RU сообщало, что для ежегодной «Прямой линии» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отменил пресс-конференцию с журналистами. Теперь представители СМИ смогут задать свои вопросы в прямом эфире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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