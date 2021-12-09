Власти ЯНАО выбрали лояльные СМИ для встречи с губернатором

Для встречи с Дмитрием Артюховым выбрали лояльные СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ЯНАО выбрали какие лояльные региональные СМИ примут участие в назначенной на 15 декабря «Прямой линии» с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО.

«В этом году изменился формат мероприятия. Теперь в студии будут присутствовать также главные редакторы крупнейших СМИ региона: ГТРК Ямал, Ямал-Медиа, МИГ, Сигма, Надымская студия ТВ. Они также будут задавать губернатору вопросы, которые волнуют их аудиторию», — сообщает пресс-служба.

Участие в «Прямой линии» примут общественники и активные жители ЯНАО. Помимо этого, губернатору было отправлено около 300 вопросов. Больше всего жители интересуется вопросами связными с социальным обслуживанием, ЖКХ, образованием, здравоохранением и коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что для ежегодной «Прямой линии» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отменил пресс-конференцию с журналистами. Теперь представители СМИ смогут задать свои вопросы в прямом эфире.