Клиенты Сбербанка заявили о сбое мобильного банка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За последний участились жалобы пользователей Сбербанка на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector.

За последний час около 495 пользователей заявили о сбоях в работе Сбербанка. Наиболее часто пользователи сообщали о проблемах с переводом средств (42%), по информации сайта Downdetector. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка.

Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел 18 ноября. Тогда пользователи сообщали о проблемах с загрузкой мобильного банка. Также они заявили о неисправных банкоматах.

Скриншот Downdetector