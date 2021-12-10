Клиенты Сбербанка жалуются на сбои. Скрин

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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
Клиенты Сбербанка заявили о сбое мобильного банка Фото:

За последний участились жалобы пользователей Сбербанка на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector.

За последний час около 495 пользователей заявили о сбоях в работе Сбербанка. Наиболее часто пользователи сообщали о проблемах с переводом средств (42%), по информации сайта Downdetector. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка.

Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел 18 ноября. Тогда пользователи сообщали о проблемах с загрузкой мобильного банка. Также они заявили о неисправных банкоматах.

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За последний участились жалобы пользователей Сбербанка на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector. За последний час около 495 пользователей заявили о сбоях в работе Сбербанка. Наиболее часто пользователи сообщали о проблемах с переводом средств (42%), по информации сайта Downdetector. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка. Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел 18 ноября. Тогда пользователи сообщали о проблемах с загрузкой мобильного банка. Также они заявили о неисправных банкоматах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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