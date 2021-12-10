Аналитики предрекли рост ипотечных ставок сразу после Нового года

10 декабря 2021 в 16:37 Размер текста - 17 +

Двузначные значения ставок по ипотеке могут быть уже в середине января 2022 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU При повышении ключевой ставки Центробанком РФ до 8% и более, ставки по ипотеке вырастут до двухзначных значений. Это может произойти в середине 2022 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ранее аналитики ВТБ предположили, что ставки по ипотеке в 2022 году станут двузначными. Тем временем Центробанк РФ на протяжении нескольких месяцев поднимал ключевую ставку. Сейчас она составляет 7,5%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина связала с превышающим прогнозы ростом уровня инфляции в стране. «17 декабря будет очередное заседание Центробанка. Есть большая вероятность, что из-за высоких темпов инфляции ключевая ставка будет повышена с 7,5% до 8%, а возможно и до 8,5%. Аналитики ВТБ правы, что предрекают двузначные цифры, потому что есть такая формула для нашей страны: ключевая ставка ЦБ плюс 2% маржа банков за обслуживание ипотечных кредитов», — сказала Ирина Радченко. Собеседница агентства считает, что ипотечная ставка достигнет двузначных значений к середине января 2022 года. «Понятно, что маркетинговые службы банков немного с опозданием могут отреагировать, учитывая новогодние настроения. Но ставку пересмотрят сразу же по выходу из рождественских отпусков. К середине января уже будут двузначные цифры ипотеки», — отметила глава Международной академии ипотеки и недвижимости. Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU объяснил рост темпов инфляции огромными вливаниями средств в собственную экономику западными странами. «Обесцениваются резервные валюты, так и национальные валюты. И мы из этого круга вырваться не можем, поскольку наша экономика часть мировой. Поэтому если все будет продолжаться, как продолжается сейчас, то где-то к середине 2022 года мы будем иметь ставки по ипотеке на уровне 12-14%», — спрогнозировал эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При повышении ключевой ставки Центробанком РФ до 8% и более, ставки по ипотеке вырастут до двухзначных значений. Это может произойти в середине 2022 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ранее аналитики ВТБ предположили, что ставки по ипотеке в 2022 году станут двузначными. Тем временем Центробанк РФ на протяжении нескольких месяцев поднимал ключевую ставку. Сейчас она составляет 7,5%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина связала с превышающим прогнозы ростом уровня инфляции в стране. «17 декабря будет очередное заседание Центробанка. Есть большая вероятность, что из-за высоких темпов инфляции ключевая ставка будет повышена с 7,5% до 8%, а возможно и до 8,5%. Аналитики ВТБ правы, что предрекают двузначные цифры, потому что есть такая формула для нашей страны: ключевая ставка ЦБ плюс 2% маржа банков за обслуживание ипотечных кредитов», — сказала Ирина Радченко. Собеседница агентства считает, что ипотечная ставка достигнет двузначных значений к середине января 2022 года. «Понятно, что маркетинговые службы банков немного с опозданием могут отреагировать, учитывая новогодние настроения. Но ставку пересмотрят сразу же по выходу из рождественских отпусков. К середине января уже будут двузначные цифры ипотеки», — отметила глава Международной академии ипотеки и недвижимости. Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с URA.RU объяснил рост темпов инфляции огромными вливаниями средств в собственную экономику западными странами. «Обесцениваются резервные валюты, так и национальные валюты. И мы из этого круга вырваться не можем, поскольку наша экономика часть мировой. Поэтому если все будет продолжаться, как продолжается сейчас, то где-то к середине 2022 года мы будем иметь ставки по ипотеке на уровне 12-14%», — спрогнозировал эксперт.