Тюменский бизнес потребовал от губернатора отмены QR-кодов

10 декабря 2021 в 17:34 Размер текста - 17 +

На фоне введения QR-кодов тюменские предприниматели теряют от 60% до 80% выручки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Тюменские бизнесмены обратились к губернатору региона Александру Моору и главе местного управления Роспотребнадзора Галине Шарухо с просьбой отменить QR-коды о вакцинации от коронавируса для посещения ТРЦ. В своем открытом письме предприниматели и их подчиненные аргументировали это тем, что после введения подобных антикоронавирусных мер, в торговых точках стало меньше клиентов, а выручка упала на 50 — 80%. Об этом сообщают СМИ. «Первые три недели покупателей практически не было. После введения послаблений, когда с 3 декабря по будням вход до 18:00 по QR-кодам отменили, ситуация изменилась, но не намного. Нужно понимать, что основной поток покупателей — в вечернее время, после работы в будни и в выходные. Дневное время в будни для нас мало что решает. Чего нам ждать дальше?», — приводит слова предпринимателей издание 72.ру. Журналисты опубликовали текст обращения к главе региона. Там, в частности, говорится о том, что после введения системы QR-кодов для посещения торговых центров, нести убытки начали не только предприниматели, но и их подчиненные. «Ограничения в виде QR-кодов серьезно ударили не только по нашим работодателям, но и лично по нам и нашим семьям. Отток посетителей ТРЦ стал следствием сокращения наших заработных плат и теперь уже рабочих мест», — указано в открытом письме. Неделей ранее тюменские бизнесмены уже обращались к властям с просьбой отменить QR-коды в ТРЦ. Агентством по этому поводу был написан запрос в информационный центр правительства региона, но ответ на него не последовал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские бизнесмены обратились к губернатору региона Александру Моору и главе местного управления Роспотребнадзора Галине Шарухо с просьбой отменить QR-коды о вакцинации от коронавируса для посещения ТРЦ. В своем открытом письме предприниматели и их подчиненные аргументировали это тем, что после введения подобных антикоронавирусных мер, в торговых точках стало меньше клиентов, а выручка упала на 50 — 80%. Об этом сообщают СМИ. «Первые три недели покупателей практически не было. После введения послаблений, когда с 3 декабря по будням вход до 18:00 по QR-кодам отменили, ситуация изменилась, но не намного. Нужно понимать, что основной поток покупателей — в вечернее время, после работы в будни и в выходные. Дневное время в будни для нас мало что решает. Чего нам ждать дальше?», — приводит слова предпринимателей издание 72.ру. Журналисты опубликовали текст обращения к главе региона. Там, в частности, говорится о том, что после введения системы QR-кодов для посещения торговых центров, нести убытки начали не только предприниматели, но и их подчиненные. «Ограничения в виде QR-кодов серьезно ударили не только по нашим работодателям, но и лично по нам и нашим семьям. Отток посетителей ТРЦ стал следствием сокращения наших заработных плат и теперь уже рабочих мест», — указано в открытом письме. Неделей ранее тюменские бизнесмены уже обращались к властям с просьбой отменить QR-коды в ТРЦ. Агентством по этому поводу был написан запрос в информационный центр правительства региона, но ответ на него не последовал.