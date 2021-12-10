Экс-министр Нечаев предположил, о каких шпионах ЦРУ говорил Путин

10 декабря 2021 в 18:03 Размер текста - 17 +

Андрей Нечаев высказался о заявлении Владимира Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что в 1990-х годах в правительстве РФ работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, возможно, имел в виду американских экономистов Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал первый министр экономики России Андрей Нечаев. Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй приезжали в Россию в начале 1990-х годов. Они были задействованы в помощи РФ по переходу на рыночную экономику и были назначены консультантами российского правительства по вопросам приватизации. Программа финансировалась Агентством международного развития США (USAID). При этом в 1997 году Шлейфер и Хэй были обвинены государственными органами США в незаконном обогащении, так как помимо консультационной деятельности занимались инвестициями в России. «Путин, видимо, имеет в виду Андрея Шлейфера. Очень известного экономиста, которого очень часто цитируют. У него, действительно, были в Штатах неприятности, но США никогда не подтверждали, что он имеет хоть какое-то отношение к ЦРУ. Он и Джонатан Хэй играли очень скромную роль консультантов при Госкомимущстве, не более того», — рассказал URA.RU Андрей Нечаев. Собеседник агентства напомнил, что Шлейфер и Хэй работали вместе с экс-министром финансов РФ Анатолием Чубайсов и были задействованы в приватизации. «Российская приватизация была результатом многих компромиссов. Например, появление ваучера связано с тем, что Сбербанк сказал, что ему потребуется 2-3 года для того, чтобы наладить систему учета персональных приватизационных счетов. Или та модель, которая была выбрана, это вообще было предложение Верховного Совета, но Госкомимущество и экс-министр финансов РФ Анатолий Чубайс на это пошли, чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки», — отметил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что в 1990-х годах в правительстве РФ работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, возможно, имел в виду американских экономистов Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал первый министр экономики России Андрей Нечаев. Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй приезжали в Россию в начале 1990-х годов. Они были задействованы в помощи РФ по переходу на рыночную экономику и были назначены консультантами российского правительства по вопросам приватизации. Программа финансировалась Агентством международного развития США (USAID). При этом в 1997 году Шлейфер и Хэй были обвинены государственными органами США в незаконном обогащении, так как помимо консультационной деятельности занимались инвестициями в России. «Путин, видимо, имеет в виду Андрея Шлейфера. Очень известного экономиста, которого очень часто цитируют. У него, действительно, были в Штатах неприятности, но США никогда не подтверждали, что он имеет хоть какое-то отношение к ЦРУ. Он и Джонатан Хэй играли очень скромную роль консультантов при Госкомимущстве, не более того», — рассказал URA.RU Андрей Нечаев. Собеседник агентства напомнил, что Шлейфер и Хэй работали вместе с экс-министром финансов РФ Анатолием Чубайсов и были задействованы в приватизации. «Российская приватизация была результатом многих компромиссов. Например, появление ваучера связано с тем, что Сбербанк сказал, что ему потребуется 2-3 года для того, чтобы наладить систему учета персональных приватизационных счетов. Или та модель, которая была выбрана, это вообще было предложение Верховного Совета, но Госкомимущество и экс-министр финансов РФ Анатолий Чубайс на это пошли, чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки», — отметил он.