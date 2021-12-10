Главвред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира

Дмитрий Муратов удостоился премии в октябре 2021 годаФото: Максим Блинов, РИА «Новости»
Российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на церемонии награждения. Трансляция ведется на youtube Нобелевской премии.
«[Филиппинская журналистка] Мария Ресса и Дмитрий Муратов — участники войны, где печатное слово это оружие, а правда — их цель. И каждое раскрытие злоупотреблений властью — их победа», — заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.
Обновлено в 17:15: В своем обращении во время награждения Муратов предложил пересмотреть в мире отношение к сообщениям о пытках осужденных. В частности, он предложил создать Международный трибунал против пыток, передает РИА «Новости».
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией, также поздравления передал лидер США Джо Байден. Муратову присудили премию за защиту свободы слова в России. В Кремле назвали такую награду высокой оценкой журналистской деятельности и сказали, что Муратов талантливый и смелый. Муратов планирует потратить часть премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще часть суммы на решение проблем журналистики. По его словам, распределением денег займется редколлегия «Новой газеты», сообщает Life.
Российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на церемонии награждения. Трансляция ведется на youtube Нобелевской премии. «[Филиппинская журналистка] Мария Ресса и Дмитрий Муратов — участники войны, где печатное слово это оружие, а правда — их цель. И каждое раскрытие злоупотреблений властью — их победа», — заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Обновлено в 17:15: В своем обращении во время награждения Муратов предложил пересмотреть в мире отношение к сообщениям о пытках осужденных. В частности, он предложил создать Международный трибунал против пыток, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией, также поздравления передал лидер США Джо Байден. Муратову присудили премию за защиту свободы слова в России. В Кремле назвали такую награду высокой оценкой журналистской деятельности и сказали, что Муратов талантливый и смелый. Муратов планирует потратить часть премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще часть суммы на решение проблем журналистики. По его словам, распределением денег займется редколлегия «Новой газеты», сообщает Life.