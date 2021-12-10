Главвред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира

10 декабря 2021 в 17:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Муратов удостоился премии в октябре 2021 года Фото: Максим Блинов, РИА «Новости» Российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на церемонии награждения. Трансляция ведется на youtube Нобелевской премии. «[Филиппинская журналистка] Мария Ресса и Дмитрий Муратов — участники войны, где печатное слово это оружие, а правда — их цель. И каждое раскрытие злоупотреблений властью — их победа», — заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Обновлено в 17:15: В своем обращении во время награждения Муратов предложил пересмотреть в мире отношение к сообщениям о пытках осужденных. В частности, он предложил создать Международный трибунал против пыток, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией, также поздравления передал лидер США Джо Байден. Муратову присудили премию за защиту свободы слова в России. В Кремле назвали такую награду высокой оценкой журналистской деятельности и сказали, что Муратов талантливый и смелый. Муратов планирует потратить часть премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще часть суммы на решение проблем журналистики. По его словам, распределением денег займется редколлегия «Новой газеты», сообщает Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на церемонии награждения. Трансляция ведется на youtube Нобелевской премии. «[Филиппинская журналистка] Мария Ресса и Дмитрий Муратов — участники войны, где печатное слово это оружие, а правда — их цель. И каждое раскрытие злоупотреблений властью — их победа», — заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Обновлено в 17:15: В своем обращении во время награждения Муратов предложил пересмотреть в мире отношение к сообщениям о пытках осужденных. В частности, он предложил создать Международный трибунал против пыток, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией, также поздравления передал лидер США Джо Байден. Муратову присудили премию за защиту свободы слова в России. В Кремле назвали такую награду высокой оценкой журналистской деятельности и сказали, что Муратов талантливый и смелый. Муратов планирует потратить часть премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще часть суммы на решение проблем журналистики. По его словам, распределением денег займется редколлегия «Новой газеты», сообщает Life.