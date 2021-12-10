Главвред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира

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Дмитрий Муратов удостоился премии в октябре 2021 года Фото:

Российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на церемонии награждения. Трансляция ведется на youtube Нобелевской премии.

«[Филиппинская журналистка] Мария Ресса и Дмитрий Муратов — участники войны, где печатное слово это оружие, а правда — их цель. И каждое раскрытие злоупотреблений властью — их победа», — заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Обновлено в 17:15: В своем обращении во время награждения Муратов предложил пересмотреть в мире отношение к сообщениям о пытках осужденных. В частности, он предложил создать Международный трибунал против пыток, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией, также поздравления передал лидер США Джо Байден. Муратову присудили премию за защиту свободы слова в России. В Кремле назвали такую награду высокой оценкой журналистской деятельности и сказали, что Муратов талантливый и смелый. Муратов планирует потратить часть премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще часть суммы на решение проблем журналистики. По его словам, распределением денег займется редколлегия «Новой газеты», сообщает Life.

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Российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на церемонии награждения. Трансляция ведется на youtube Нобелевской премии. «[Филиппинская журналистка] Мария Ресса и Дмитрий Муратов — участники войны, где печатное слово это оружие, а правда — их цель. И каждое раскрытие злоупотреблений властью — их победа», — заявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Обновлено в 17:15: В своем обращении во время награждения Муратов предложил пересмотреть в мире отношение к сообщениям о пытках осужденных. В частности, он предложил создать Международный трибунал против пыток, передает РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с Нобелевской премией, также поздравления передал лидер США Джо Байден. Муратову присудили премию за защиту свободы слова в России. В Кремле назвали такую награду высокой оценкой журналистской деятельности и сказали, что Муратов талантливый и смелый. Муратов планирует потратить часть премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще часть суммы на решение проблем журналистики. По его словам, распределением денег займется редколлегия «Новой газеты», сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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