Суд не выпустил челябинского экс-министра из колонии

Суд отклонил ходатайство из-за непогашенного штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлургический районный суд 10 декабря отклонил прошение о замене колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом URA.RU заявили участники процесса. Бехтерев осужден за получение взяток.

«Суд очень долго рассматривал прошение по делу Бехтерева. Но в итоге отклонил, так как не погашен назначенный приговором штраф», — рассказал URA.RU инсайдер.

Судебное заседание переносилось несколько раз по ходатайству обеих сторон. В пресс-службе суда на звонок корреспондента не ответили.

Ранее Бехтерев, осужденный за взятки, просил заменить ему колонию строгого режима на принудительные работы, к которым относится уборка улиц. Судебное заседание в суде Металлургического района переносилось несколько раз по ходатайству сторон для истребования документов.

Бехтерев возглавил министерство 13 января 2014 года — за день до смены власти в регионе. Через несколько дней губернатор Борис Дубровский уволил его. В отношении экс-чиновника управление ФСБ по региону возбудило уголовное дело.

Почти год до суда Бехтерев провел в СИЗО. Его признали виновным в хищении почти 30 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Эти средства предназначались на покупку техники для реабилитации челябинских инвалидов. В 2018 году он был приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей.