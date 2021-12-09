Бизнесмен Симановский выкупил уникальную коллекцию Высоцкого

10 декабря 2021 в 21:58 Размер текста - 17 +

Андрей Симановский приобрел один из интереснейших лотов «Екатерининской ассамблеи» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель торговой компании «Сима-ленд» Андрей Симановский купил набор зажигалок из личной коллекции музыканта и поэта Владимира Высоцкого. Аксессуары были приобретены за 22,4 млн рублей в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге. Лот в специальном видеоролике представил сын Высоцкого Никита. «Я хочу выставить на аукцион несколько вещей, которые принадлежали моему отцу, — зажигалки. Важно, что деньги пойдут детям. Думаю, что Владимир Семенович одобрил бы», — рассказал Никита Высоцкий. Все выставленные на аукцион зажигалки имеют «заграничное происхождение». Они были произведены в период с 1940-х по 1970-е годы в Англии, Франции, Германии и Японии. Известно, что Высоцкий коллекционировал зажигалки на протяжении всей жизни. Стартовая цена лота составляла 240 тысяч рублей, Симановский предложил наибольшую сумму — 22,4 млн рублей. Ожидается, что зажигалки будут переданы екатеринбургскому музею Владимира Высоцкого, основанному бизнесменом Андреем Гавриловским. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 10 декабря в 11-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. Один из них представил лично губернатор Евгений Куйвашев: глава региона выставил на продажу чайный сервиз из собственной коллекции. В 2019 году Симановский приобрел другой лот от губернатора — за 35 млн рублей он выкупил стол, изготовленный Куйвашевым. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Основатель торговой компании «Сима-ленд» Андрей Симановский купил набор зажигалок из личной коллекции музыканта и поэта Владимира Высоцкого. Аксессуары были приобретены за 22,4 млн рублей в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге. Лот в специальном видеоролике представил сын Высоцкого Никита. «Я хочу выставить на аукцион несколько вещей, которые принадлежали моему отцу, — зажигалки. Важно, что деньги пойдут детям. Думаю, что Владимир Семенович одобрил бы», — рассказал Никита Высоцкий. Все выставленные на аукцион зажигалки имеют «заграничное происхождение». Они были произведены в период с 1940-х по 1970-е годы в Англии, Франции, Германии и Японии. Известно, что Высоцкий коллекционировал зажигалки на протяжении всей жизни. Стартовая цена лота составляла 240 тысяч рублей, Симановский предложил наибольшую сумму — 22,4 млн рублей. Ожидается, что зажигалки будут переданы екатеринбургскому музею Владимира Высоцкого, основанному бизнесменом Андреем Гавриловским. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 10 декабря в 11-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. Один из них представил лично губернатор Евгений Куйвашев: глава региона выставил на продажу чайный сервиз из собственной коллекции. В 2019 году Симановский приобрел другой лот от губернатора — за 35 млн рублей он выкупил стол, изготовленный Куйвашевым.