09 декабря 2021

Тюменский бизнес продолжает нести убытки из-за QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Невакцинированным тюменцам разрешено посещать торговые центры по будням до 18 часов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Решение губернатора Тюменской области Александра Моора о том, что тюменцам временно можно посещать торговые центры по будням до 18 часов без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, практически не отразилось на доходах владельцев точек общепита, располоенных в ТРЦ. Об этом на условиях анонимности URA.RU расскзал один из бизнесменов. По его словам, чтобы восстановить прежний уровень выручки, необходима полная отмена QR-кодов.

«Если подсчитывать доходы за прошедшую неделю, то они выросли примерно на 10 — 15%, не больше. То есть, вот это послабление, когда днем по будням невакцинированным можно ходить в торговые центры, практически не отразилось на выручке. По крайней мере, в нашем заведении. Ведь люди ходят за покупками после работы и по выходным. Я, как предприниматель, считаю, что в ТРЦ нужна полная отмена QR-кодов. Частичная для бизнеса — не панацея», — пояснил собеседник URA.RU.

Тюменские предприниматели уже дважды коллективно обращались к губернатору Моору с просьбой разрешить тюменцам посещать торговые центры QR-кодов, поскольку из-за этого коммерсанты теряют 60% — 80% выручки. 2 декабря глава региона объявил, что до 24 декабря крупные рынки и торговые центры можно будет посещать без предъявления QR-кода, но только по будням и до 18 часов. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Решение губернатора Тюменской области Александра Моора о том, что тюменцам временно можно посещать торговые центры по будням до 18 часов без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, практически не отразилось на доходах владельцев точек общепита, располоенных в ТРЦ. Об этом на условиях анонимности URA.RU расскзал один из бизнесменов. По его словам, чтобы восстановить прежний уровень выручки, необходима полная отмена QR-кодов. «Если подсчитывать доходы за прошедшую неделю, то они выросли примерно на 10 — 15%, не больше. То есть, вот это послабление, когда днем по будням невакцинированным можно ходить в торговые центры, практически не отразилось на выручке. По крайней мере, в нашем заведении. Ведь люди ходят за покупками после работы и по выходным. Я, как предприниматель, считаю, что в ТРЦ нужна полная отмена QR-кодов. Частичная для бизнеса — не панацея», — пояснил собеседник URA.RU. Тюменские предприниматели уже дважды коллективно обращались к губернатору Моору с просьбой разрешить тюменцам посещать торговые центры QR-кодов, поскольку из-за этого коммерсанты теряют 60% — 80% выручки. 2 декабря глава региона объявил, что до 24 декабря крупные рынки и торговые центры можно будет посещать без предъявления QR-кода, но только по будням и до 18 часов. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...