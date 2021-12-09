Тюменский бизнес продолжает нести убытки из-за QR-кодов

Невакцинированным тюменцам разрешено посещать торговые центры по будням до 18 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Решение губернатора Тюменской области Александра Моора о том, что тюменцам временно можно посещать торговые центры по будням до 18 часов без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, практически не отразилось на доходах владельцев точек общепита, располоенных в ТРЦ. Об этом на условиях анонимности URA.RU расскзал один из бизнесменов. По его словам, чтобы восстановить прежний уровень выручки, необходима полная отмена QR-кодов.

«Если подсчитывать доходы за прошедшую неделю, то они выросли примерно на 10 — 15%, не больше. То есть, вот это послабление, когда днем по будням невакцинированным можно ходить в торговые центры, практически не отразилось на выручке. По крайней мере, в нашем заведении. Ведь люди ходят за покупками после работы и по выходным. Я, как предприниматель, считаю, что в ТРЦ нужна полная отмена QR-кодов. Частичная для бизнеса — не панацея», — пояснил собеседник URA.RU.

Тюменские предприниматели уже дважды коллективно обращались к губернатору Моору с просьбой разрешить тюменцам посещать торговые центры QR-кодов, поскольку из-за этого коммерсанты теряют 60% — 80% выручки. 2 декабря глава региона объявил, что до 24 декабря крупные рынки и торговые центры можно будет посещать без предъявления QR-кода, но только по будням и до 18 часов. В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос.