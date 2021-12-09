Испания выдала России главаря ОПГ, его привезут в Челябинск

Валерия Коваленко будет сопровождать спецконвой (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Главаря ОПГ Валерия Коваленко доставили из Испании в Москву, для дальнейшей экстрадиции в Челябинск. Об аресте лидера преступного сообщества, обманувшего челябинских пенсионеров, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Валерия Коваленко. В июне 2016 года Коваленко создал преступное сообщество. Под его руководством участники похищали деньги граждан под предлогом возврата компенсации, за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки», — заявили в в надзорном ведомстве.

Потерпевшим был причинен ущерб на сумму не менее 55 млн рублей. Среди них есть и челябинские пенсионеры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело Коваленко и его 13 понедельников передано в Центральный районный суд Челябинска.

Ранее стало известно, что преступное сообщество вымогала деньги у пенсионеров по телефону. Аферисты звонили пенсионерам, которые приобретали БАДы в интернете, и сообщали, что данные добавки являются контрафактными, и им положена компенсация. Затем просили оплатить часть расходов от мнимой компенсации. Получив деньги, преступники переставали выходить на связь.