09 декабря 2021

Экс-пиарщице Свердловской области добавят полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2015. Третий день. Екатеринбург, туканова эльмира
Эльмира Туканова станет руководителем департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Фото:

Бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение об этом ожидается в скором времени. Информация об этом появилась на сайте «Европейско-Азиатских новостей».

«Новая структура в правительстве Свердловской области, которую создают специально под Эльмиру Туканову, будет называться департамент развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение появится позже», — передает «ЕАН»

Редакция URA.RU связалась с Эльмирой Тукановой, но она комментировать отказалась. Ранее URA.RU писало, что бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента туризма в правительстве Свердловской области. Свердловский центр развития туризма Туканова возглавила в начале 2013 года. В феврале 2021 года чиновница покинула Свердловскую область и стала главой государственного комитета по туризму республики Башкортостан. Она считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.

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Бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение об этом ожидается в скором времени. Информация об этом появилась на сайте «Европейско-Азиатских новостей». «Новая структура в правительстве Свердловской области, которую создают специально под Эльмиру Туканову, будет называться департамент развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение появится позже», — передает «ЕАН» Редакция URA.RU связалась с Эльмирой Тукановой, но она комментировать отказалась. Ранее URA.RU писало, что бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента туризма в правительстве Свердловской области. Свердловский центр развития туризма Туканова возглавила в начале 2013 года. В феврале 2021 года чиновница покинула Свердловскую область и стала главой государственного комитета по туризму республики Башкортостан. Она считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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