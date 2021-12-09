Экс-пиарщице Свердловской области добавят полномочий

10 декабря 2021 в 20:21 Размер текста - 17 +

Эльмира Туканова станет руководителем департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение об этом ожидается в скором времени. Информация об этом появилась на сайте «Европейско-Азиатских новостей». «Новая структура в правительстве Свердловской области, которую создают специально под Эльмиру Туканову, будет называться департамент развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение появится позже», — передает «ЕАН» Редакция URA.RU связалась с Эльмирой Тукановой, но она комментировать отказалась. Ранее URA.RU писало, что бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента туризма в правительстве Свердловской области. Свердловский центр развития туризма Туканова возглавила в начале 2013 года. В феврале 2021 года чиновница покинула Свердловскую область и стала главой государственного комитета по туризму республики Башкортостан. Она считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение об этом ожидается в скором времени. Информация об этом появилась на сайте «Европейско-Азиатских новостей». «Новая структура в правительстве Свердловской области, которую создают специально под Эльмиру Туканову, будет называться департамент развития туризма и индустрии гостеприимства. Официальное решение появится позже», — передает «ЕАН» Редакция URA.RU связалась с Эльмирой Тукановой, но она комментировать отказалась. Ранее URA.RU писало, что бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента туризма в правительстве Свердловской области. Свердловский центр развития туризма Туканова возглавила в начале 2013 года. В феврале 2021 года чиновница покинула Свердловскую область и стала главой государственного комитета по туризму республики Башкортостан. Она считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.