В «Тинькофф-банке» и Газпромбанке произошли сбои

10 декабря 2021 в 20:11 Размер текста - 17 +

Клиенты жалуются на сбои в приложении Тинькофф банка Фото: Анна Майорова © URA.RU В приложениях и на сайте «Тинькофф» банка, а также Газпромбанке произошел массовый сбой. Об этом пожаловались клиенты кредитных организаций. По данным портала Donwdetector, который собирает жалобы на неполадки на популярных сайтах, сбои в Тинькофф банке начались с 17:00 по мск. По состоянию на 17:50 число обращений превысило 6000. Пользователи жалуются, что не могут войти в личный кабинет на сайте и в приложении. С похожей проблемой столкнулись клиенты Газпромбанка. «Газпромбанк не работает», — сообщил URA.RU один из пользователей. Точное число жалоб на сбои в работе данного банка неизвестно — Газпромбанка нет в портале Donwdetector. Также 10 декабря на массовые сбои жаловались клиенты Сбера. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В приложениях и на сайте «Тинькофф» банка, а также Газпромбанке произошел массовый сбой. Об этом пожаловались клиенты кредитных организаций. По данным портала Donwdetector, который собирает жалобы на неполадки на популярных сайтах, сбои в Тинькофф банке начались с 17:00 по мск. По состоянию на 17:50 число обращений превысило 6000. Пользователи жалуются, что не могут войти в личный кабинет на сайте и в приложении. С похожей проблемой столкнулись клиенты Газпромбанка. «Газпромбанк не работает», — сообщил URA.RU один из пользователей. Точное число жалоб на сбои в работе данного банка неизвестно — Газпромбанка нет в портале Donwdetector. Также 10 декабря на массовые сбои жаловались клиенты Сбера. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка.