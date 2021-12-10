В «Тинькофф-банке» и Газпромбанке произошли сбои

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Клиенты жалуются на сбои в приложении Тинькофф банка Фото:

В приложениях и на сайте «Тинькофф» банка, а также Газпромбанке произошел массовый сбой. Об этом пожаловались клиенты кредитных организаций.

По данным портала Donwdetector, который собирает жалобы на неполадки на популярных сайтах, сбои в Тинькофф банке начались с 17:00 по мск. По состоянию на 17:50 число обращений превысило 6000. Пользователи жалуются, что не могут войти в личный кабинет на сайте и в приложении.

С похожей проблемой столкнулись клиенты Газпромбанка. «Газпромбанк не работает», — сообщил URA.RU один из пользователей. Точное число жалоб на сбои в работе данного банка неизвестно — Газпромбанка нет в портале Donwdetector.

Также 10 декабря на массовые сбои жаловались клиенты Сбера. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка.

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В приложениях и на сайте «Тинькофф» банка, а также Газпромбанке произошел массовый сбой. Об этом пожаловались клиенты кредитных организаций. По данным портала Donwdetector, который собирает жалобы на неполадки на популярных сайтах, сбои в Тинькофф банке начались с 17:00 по мск. По состоянию на 17:50 число обращений превысило 6000. Пользователи жалуются, что не могут войти в личный кабинет на сайте и в приложении. С похожей проблемой столкнулись клиенты Газпромбанка. «Газпромбанк не работает», — сообщил URA.RU один из пользователей. Точное число жалоб на сбои в работе данного банка неизвестно — Газпромбанка нет в портале Donwdetector. Также 10 декабря на массовые сбои жаловались клиенты Сбера. У 41% были неполадки с мобильным банком, а еще 17% столкнулись со сложностями при использовании онлайн-банка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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