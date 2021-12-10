Двигательный терапевт назвал самые опасные позы для сна

11 декабря 2021 в 05:09 Размер текста - 17 +

Сон на боку или на спине с подушкой под головой вреден для здоровья Фото: Анна Майорова © URA.RU Самыми опасными позами для сна являются сон на боку или на спине с подушкой под головой. Они провоцируют перекос таза и сколиоз, изменение прикуса, а также способствуют стачиванию зубов. Об этом URA.RU рассказал двигательный терапевт, специалист международного уровня, инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин. «Самые популярные позы — на боку или на спине с подушкой под головой нежелательны для постоянного сна. Тело быстро „запоминает“ удобное для него положение — например, на левом боку спят те, у кого есть напряжение мышц по правой стороне, — и затем регулярно „возвращается“ в него, чем постоянно усугубляет уже имеющиеся проблемы. Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть „съезжает“ в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются „щелчки“ в челюсти», — пояснил Артем Ранюшкин. По словам терапевта, спать на спине без подушки также не рекомендуется. «В этом случае челюсть „проваливается“. И если у вас уже была проблема с „утопанием“ челюсти, то такой сон будет усугублять ее. Если же мы кладем на подушку только голову, то челюсть наоборот „выезжает“ вперед. Со временем это положение фиксируется — лицо и прикус меняются», — уточнил специалист. Для безопасного сна человеку понадобится большая подушка. «Вам понадобится большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела составлял около 45 градусов. Именно это положение дает полноценную поддержку нашему каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям», — подытожил спикер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самыми опасными позами для сна являются сон на боку или на спине с подушкой под головой. Они провоцируют перекос таза и сколиоз, изменение прикуса, а также способствуют стачиванию зубов. Об этом URA.RU рассказал двигательный терапевт, специалист международного уровня, инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин. «Самые популярные позы — на боку или на спине с подушкой под головой нежелательны для постоянного сна. Тело быстро „запоминает“ удобное для него положение — например, на левом боку спят те, у кого есть напряжение мышц по правой стороне, — и затем регулярно „возвращается“ в него, чем постоянно усугубляет уже имеющиеся проблемы. Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть „съезжает“ в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются „щелчки“ в челюсти», — пояснил Артем Ранюшкин. По словам терапевта, спать на спине без подушки также не рекомендуется. «В этом случае челюсть „проваливается“. И если у вас уже была проблема с „утопанием“ челюсти, то такой сон будет усугублять ее. Если же мы кладем на подушку только голову, то челюсть наоборот „выезжает“ вперед. Со временем это положение фиксируется — лицо и прикус меняются», — уточнил специалист. Для безопасного сна человеку понадобится большая подушка. «Вам понадобится большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела составлял около 45 градусов. Именно это положение дает полноценную поддержку нашему каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям», — подытожил спикер.