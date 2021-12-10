В российской «кремниевой долине» откроют производство компьютеров

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Форум Информационное общество-2017.
Благодаря новому заводу, производство отечественных плат в РФ утроится Фото:

В особой экономической зоне «Дубна», расположенной в Московской области откроется крупнейший в России завод вычислительной техники полного цикла. Высокотехнологичное производство, позволившее в перспективе отказаться от зарубежных комплектующих, будет построено к 2023 году.

«Сегодня начинается строительство завода, который будет производить персональную электронику, отвечающую всем международным стандартам. Это уникальный проект по масштабу и сложности производственных систем, которые здесь будут использоваться», — приводит телеканал 360 слова министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, поприсутствовавшего на закладке первого камня будущего завода.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин добавил, что открытие нового производства позволит существенно изменить долю отечественных комплектующих на рынке. Только по печатным плата производственные мощности утроятся.

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В особой экономической зоне «Дубна», расположенной в Московской области откроется крупнейший в России завод вычислительной техники полного цикла. Высокотехнологичное производство, позволившее в перспективе отказаться от зарубежных комплектующих, будет построено к 2023 году. «Сегодня начинается строительство завода, который будет производить персональную электронику, отвечающую всем международным стандартам. Это уникальный проект по масштабу и сложности производственных систем, которые здесь будут использоваться», — приводит телеканал 360 слова министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, поприсутствовавшего на закладке первого камня будущего завода. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин добавил, что открытие нового производства позволит существенно изменить долю отечественных комплектующих на рынке. Только по печатным плата производственные мощности утроятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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