В Сибири попросили Госдуму признать иностранные вакцины от COVID

11 декабря 2021 в 01:06 Размер текста - 17 +

Власти Иркутской области предложили Госдуме признать иностранные вакцины против COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Иркутской области попросили Государственную Думу признать иностранные вакцины и обеспечить их доступ на российских рынок. Такое предложение прозвучало на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. «Необходимо разрешить ввоз и применение на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утвердить документы, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, а также ужесточить наказание за подделку медицинских документов», — высказал позицию Общественной палаты Иркутской области ее председатель Владимир Шпрах. Также прозвучало предложение от представителя общественности Любови Аликиной по поводу уменьшения стоимости ПЦР-тестов. Кроме того, депутаты регионального Заксобрания внесли предложение о прекращении распространения действия электронных сертификатов о вакцинации в общественном транспорте и такси. Также депутаты порекомендовали дополнить законопроект перечнем льготных категорий граждан, кому ПЦР-тест должен делаться бесплатно. В их число они внесли пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов в разговоре с URA.RU заявил о том, что работодатели должны выплачивать денежные премии сотрудникам, которые сделали прививку против коронавируса. По его логике, с другой стороны, если человек не вакцинировался и заболел — предприятие все равно теряет в экономическом плане. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Иркутской области попросили Государственную Думу признать иностранные вакцины и обеспечить их доступ на российских рынок. Такое предложение прозвучало на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. «Необходимо разрешить ввоз и применение на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утвердить документы, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, а также ужесточить наказание за подделку медицинских документов», — высказал позицию Общественной палаты Иркутской области ее председатель Владимир Шпрах. Также прозвучало предложение от представителя общественности Любови Аликиной по поводу уменьшения стоимости ПЦР-тестов. Кроме того, депутаты регионального Заксобрания внесли предложение о прекращении распространения действия электронных сертификатов о вакцинации в общественном транспорте и такси. Также депутаты порекомендовали дополнить законопроект перечнем льготных категорий граждан, кому ПЦР-тест должен делаться бесплатно. В их число они внесли пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов в разговоре с URA.RU заявил о том, что работодатели должны выплачивать денежные премии сотрудникам, которые сделали прививку против коронавируса. По его логике, с другой стороны, если человек не вакцинировался и заболел — предприятие все равно теряет в экономическом плане.