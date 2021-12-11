США приостановили отправку военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена не отправила миллионы долларов Украине Фото: Susan Walsh AP/TASS

новость из сюжета Война на Украине

Администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку на Украину военной помощи на 200 млн долларов для защиты от России, но рассматривает варианты более крупной поддержки. Об этом сообщили в эфире телеканала NBC.

«Администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов в последние недели, но воздержалась от доставки помощи, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей», — передает NBC со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

При этом источник отметил, что есть ряд других вариантов дальнейшей поддержки Украине. Речь идет о более крупной военной помощи, чем груз на 200 млн долларов, которая будет одобрена в случае вторжения России.

По этой информации, Украина неоднократно просила США помочь им деньгами и оружием. В частности, Киев хотел получить от Америки противоракетные и противотанковые ракеты, радары и различные боеприпасы, пишет деловое издание «Взгляд».

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Кроме того, Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. Стороны должны обсудить обеспокоенность Москвы действиями Североатлантического альянса на востоке, уточняют «Дни.ру».