Психолог назвала причину частых ОРВИ у россиян

11 декабря 2021 в 16:37 Размер текста - 17 +

Профессиональное выгорание приводит к обострению заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частые простуды, скачки давления и панические атаки у россиян могут оказаться следствием эмоционального выгорания на работе. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Не хочешь работать, несмотря на дедлайн, постоянно отвлекаешься, потому что нет энергии, чувствуешь упадок сил, раздражительность — если такие симптомы замечены, то игнорировать их не стоит, так как эмоциональное и профессиональное выгорание может привести к физическим заболеваниям. Могут начаться панические атаки, частые простуды от легкого сквозняка, низкое или высокое давление. Так работает психика, она дает сигналы, если их пропускать, то потом дает болезни, показывая, что нужно притормозить и устроить отдых», — объяснила Маргарита Дворкина. По словам психолога, если переключение не помогает, значит нужно понять причину выгорания. «Если отдых не помогает, нужно разобраться, как можно, в принципе, изменить свою жизнь. Ведь выгорание может произойти из-за того, что ты находишься не на своем месте или делаешь больше, чем получаешь взаимен. Нет обратной связи в плане денег, признания, понимания нужности твоей работы, что приносишь пользу людям», — подчеркнула Дворкина. В беседе с URA.RU независимый HR-специалист Зулия Лоикова добавила, что в с 2019 года синдром профессионального выгорания официально признан заболеванием. «С 2019 года синдром профессионального выгорания включен в международную классификацию болезней, то есть это болезнь. Многие компании начинают обращать на это внимание, максимально поддерживать здоровый климат в коллективе, организованно предоставлять профессиональную психологическую помощь, чтобы выправить ситуацию и раскрыть у сотрудников новые горизонты жизни», — заявила она. Исследования российской платформы онлайн-рекрутинга показали, что около 40% компаний стараются бороться с выгоранием у сотрудников. Ранее о синдроме заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Во время пандемии возникла проблема с эмоциональным и профессиональным выгоранием медперсонала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Частые простуды, скачки давления и панические атаки у россиян могут оказаться следствием эмоционального выгорания на работе. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Не хочешь работать, несмотря на дедлайн, постоянно отвлекаешься, потому что нет энергии, чувствуешь упадок сил, раздражительность — если такие симптомы замечены, то игнорировать их не стоит, так как эмоциональное и профессиональное выгорание может привести к физическим заболеваниям. Могут начаться панические атаки, частые простуды от легкого сквозняка, низкое или высокое давление. Так работает психика, она дает сигналы, если их пропускать, то потом дает болезни, показывая, что нужно притормозить и устроить отдых», — объяснила Маргарита Дворкина. По словам психолога, если переключение не помогает, значит нужно понять причину выгорания. «Если отдых не помогает, нужно разобраться, как можно, в принципе, изменить свою жизнь. Ведь выгорание может произойти из-за того, что ты находишься не на своем месте или делаешь больше, чем получаешь взаимен. Нет обратной связи в плане денег, признания, понимания нужности твоей работы, что приносишь пользу людям», — подчеркнула Дворкина. В беседе с URA.RU независимый HR-специалист Зулия Лоикова добавила, что в с 2019 года синдром профессионального выгорания официально признан заболеванием. «С 2019 года синдром профессионального выгорания включен в международную классификацию болезней, то есть это болезнь. Многие компании начинают обращать на это внимание, максимально поддерживать здоровый климат в коллективе, организованно предоставлять профессиональную психологическую помощь, чтобы выправить ситуацию и раскрыть у сотрудников новые горизонты жизни», — заявила она. Исследования российской платформы онлайн-рекрутинга показали, что около 40% компаний стараются бороться с выгоранием у сотрудников. Ранее о синдроме заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Во время пандемии возникла проблема с эмоциональным и профессиональным выгоранием медперсонала.