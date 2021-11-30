Главврач Коммунарки назвал три главные проблемы во время пандемии

Система здравоохранения в России научилась оперативно реагировать на волны пандемии, однако некоторые проблемы все же остаются: недостаток кислорода, кадровые вопросы и выгорание медперсонала. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии, увеличивая количество коек и модульных госпиталей», — передает пресс-служба «Единой России» слова Дениса Проценко. Однако, по его мнению, во время пандемии при вопросе о подборе медперсонала возникли проблемы с качеством образования медицинских сотрудников и их выгорания на работе. Он добавил, что «Единая Россия» ставит цель решить кадровые вопросы в ближайшее время.
Российский врач анестезиолог-реаниматолог сообщил, что на эти цели правительство выделило почти 11 миллиардов рублей. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко добавил, что государство также выделило средства на концентраторы кислорода.
Депутат Госдумы Александр Ильтяков попросил депутата гордумы Кургана Якова Сидорова не попрекать московского врача Дениса Проценко связью с «Единой Россией». Ильтяков считает, что сейчас самое время сплотиться против общей угрозы, а не политизировать отношения и предъявлять обвинения московскому врачу Денису Проценко.
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