Экс-глава «Открытой России» в Екатеринбурге сбежал в США

11 декабря 2021 в 19:08 Размер текста - 17 +

Максим Верников попросил политическое убежище в США Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Журналист и экс-координатор организации «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) в Екатеринбурге Максим Верников уехал в США и попросил политическое убежище. Об этом он рассказал американскому телеканалу RTN. «Небезызвестные мне органы предложили мне сотрудничество, то бишь слив нужной им информации о происходящем в оппозиционных рядах Екатеринбурга, и дачу нужных им показаний в судах, причем не только по политическим делам, но и по самым разным статьям, в том числе по 228 (статья о наркотиках — ред.). У меня не оставалось другого выхода и, поскольку я не готов быть стукачом и лжесвидетелем, я уехал из России», — сказал Верников. По словам журналиста, ему дали понять, что если он откажется, то его сразу же арестуют. В связи с этим он принял решение попросить политическое убежище. «Открытая Россия» прекратила свое существование 27 мая 2021 года. Позже был арестован глава организации Андрей Пивоваров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Журналист и экс-координатор организации «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ) в Екатеринбурге Максим Верников уехал в США и попросил политическое убежище. Об этом он рассказал американскому телеканалу RTN. «Небезызвестные мне органы предложили мне сотрудничество, то бишь слив нужной им информации о происходящем в оппозиционных рядах Екатеринбурга, и дачу нужных им показаний в судах, причем не только по политическим делам, но и по самым разным статьям, в том числе по 228 (статья о наркотиках — ред.). У меня не оставалось другого выхода и, поскольку я не готов быть стукачом и лжесвидетелем, я уехал из России», — сказал Верников. По словам журналиста, ему дали понять, что если он откажется, то его сразу же арестуют. В связи с этим он принял решение попросить политическое убежище. «Открытая Россия» прекратила свое существование 27 мая 2021 года. Позже был арестован глава организации Андрей Пивоваров.