Украинские силовики стягивают в ДНР военную технику

12 декабря 2021 в 01:04 Размер текста - 17 +

В результате действий украинских боевиков погиб один военнослужащий, сообщает народная милиция ДНР Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинские боевики размещают военную технику в населенных пунктах ДНР. Об этом сообщается в сводке официального представителя народной милиции самопровозглашенной донецкой народной республики. «Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди вооружения замечено шесть минометов «Василек», семнадцать танков Т-80, а также бронированная разведывательно-дозорная машина и зенитные установки. Помимо этого, ведомство сообщает, что украинские боевики сбросили взрывное устройство в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская» г. Донецк, нарушив Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Неразорвавшийся снаряд был обезврежен, в результате операции погиб один военнослужащий, отмечается в официальной сводке. Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной. По словам представителей посольства, это происходит из-за поддержки, которую оказывают Украине некоторые страны НАТО и Великобритания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские боевики размещают военную технику в населенных пунктах ДНР. Об этом сообщается в сводке официального представителя народной милиции самопровозглашенной донецкой народной республики. «Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди вооружения замечено шесть минометов «Василек», семнадцать танков Т-80, а также бронированная разведывательно-дозорная машина и зенитные установки. Помимо этого, ведомство сообщает, что украинские боевики сбросили взрывное устройство в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская» г. Донецк, нарушив Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Неразорвавшийся снаряд был обезврежен, в результате операции погиб один военнослужащий, отмечается в официальной сводке. Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной. По словам представителей посольства, это происходит из-за поддержки, которую оказывают Украине некоторые страны НАТО и Великобритания.