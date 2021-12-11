11 декабря 2021

Украинские силовики стягивают в ДНР военную технику

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Танки ДНР, танк
В результате действий украинских боевиков погиб один военнослужащий, сообщает народная милиция ДНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинские боевики размещают военную технику в населенных пунктах ДНР. Об этом сообщается в сводке официального представителя народной милиции самопровозглашенной донецкой народной республики.

«Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди вооружения замечено шесть минометов «Василек», семнадцать танков Т-80, а также бронированная разведывательно-дозорная машина и зенитные установки.

Помимо этого, ведомство сообщает, что украинские боевики сбросили взрывное устройство в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская» г. Донецк, нарушив Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Неразорвавшийся снаряд был обезврежен, в результате операции погиб один военнослужащий, отмечается в официальной сводке.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной. По словам представителей посольства, это происходит из-за поддержки, которую оказывают Украине некоторые страны НАТО и Великобритания.

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Украинские боевики размещают военную технику в населенных пунктах ДНР. Об этом сообщается в сводке официального представителя народной милиции самопровозглашенной донецкой народной республики. «Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди вооружения замечено шесть минометов «Василек», семнадцать танков Т-80, а также бронированная разведывательно-дозорная машина и зенитные установки. Помимо этого, ведомство сообщает, что украинские боевики сбросили взрывное устройство в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская» г. Донецк, нарушив Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Неразорвавшийся снаряд был обезврежен, в результате операции погиб один военнослужащий, отмечается в официальной сводке. Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной. По словам представителей посольства, это происходит из-за поддержки, которую оказывают Украине некоторые страны НАТО и Великобритания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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