Байден собирается защитить страны НАТО от российской агрессии

12 декабря 2021 в 03:45 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что будет защищать страны НАТО в случае военных действий на Украине Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Война на Украине В случае военного вторжения России на территорию Украины президент США направит войска в соседние страны НАТО для их защиты. Размещение американских войск на Украине не рассматривается. С таким заявлением выступил лидер США Джо Байден. «Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция выступления проходила на официальном сайте Белого дома. Помимо этого, Байден сообщил, что США не будет размещать войска на территории Украины в случае российской агрессии. Такая мера никогда не рассматривалась, отметил президент. Ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку на Украину военной помощи на 200 млн долларов для защиты от России. Однако сообщается, что страна рассматривает варианты более крупной поддержки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае военного вторжения России на территорию Украины президент США направит войска в соседние страны НАТО для их защиты. Размещение американских войск на Украине не рассматривается. С таким заявлением выступил лидер США Джо Байден. «Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция выступления проходила на официальном сайте Белого дома. Помимо этого, Байден сообщил, что США не будет размещать войска на территории Украины в случае российской агрессии. Такая мера никогда не рассматривалась, отметил президент. Ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку на Украину военной помощи на 200 млн долларов для защиты от России. Однако сообщается, что страна рассматривает варианты более крупной поддержки.