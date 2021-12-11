Байден собирается защитить страны НАТО от российской агрессии

В случае военного вторжения России на территорию Украины президент США направит войска в соседние страны НАТО для их защиты. Размещение американских войск на Украине не рассматривается. С таким заявлением выступил лидер США Джо Байден.
«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция выступления проходила на официальном сайте Белого дома.
Помимо этого, Байден сообщил, что США не будет размещать войска на территории Украины в случае российской агрессии. Такая мера никогда не рассматривалась, отметил президент.
Ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку на Украину военной помощи на 200 млн долларов для защиты от России. Однако сообщается, что страна рассматривает варианты более крупной поддержки.
В случае военного вторжения России на территорию Украины президент США направит войска в соседние страны НАТО для их защиты. Размещение американских войск на Украине не рассматривается. С таким заявлением выступил лидер США Джо Байден. «Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция выступления проходила на официальном сайте Белого дома. Помимо этого, Байден сообщил, что США не будет размещать войска на территории Украины в случае российской агрессии. Такая мера никогда не рассматривалась, отметил президент. Ранее администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку на Украину военной помощи на 200 млн долларов для защиты от России. Однако сообщается, что страна рассматривает варианты более крупной поддержки.