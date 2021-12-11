11 декабря 2021

«Северный поток — 2» привел в замешательство главу МИД Германии

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Бербок не может отказаться от газопровода, хотя и выступает против подобных источников энергии, сообщает публицист Фото:
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«Северный поток — 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступающая против строительства «Северного потока — 2», вынуждена признать, что ФРГ не откажутся от газопровода. Об этом сообщает политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в материале для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — прим. URA.RU) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено» — пишет Лейтойзер. Отмечается, что Бербок является представителем «Зеленых», она призывает к отказу от угольной энергетики и развитию альтернативных возобновляемых источников энергии.

Ранее автор статьи газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2». Публицист считает, что Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как с помощью него можно всячески влиять на Москву, оказывая давление.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступающая против строительства «Северного потока — 2», вынуждена признать, что ФРГ не откажутся от газопровода. Об этом сообщает политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в материале для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — прим. URA.RU) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено» — пишет Лейтойзер. Отмечается, что Бербок является представителем «Зеленых», она призывает к отказу от угольной энергетики и развитию альтернативных возобновляемых источников энергии. Ранее автор статьи газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2». Публицист считает, что Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как с помощью него можно всячески влиять на Москву, оказывая давление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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