«Северный поток — 2» привел в замешательство главу МИД Германии

12 декабря 2021 в 07:08 Размер текста - 17 +

Бербок не может отказаться от газопровода, хотя и выступает против подобных источников энергии, сообщает публицист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступающая против строительства «Северного потока — 2», вынуждена признать, что ФРГ не откажутся от газопровода. Об этом сообщает политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в материале для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — прим. URA.RU) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено» — пишет Лейтойзер. Отмечается, что Бербок является представителем «Зеленых», она призывает к отказу от угольной энергетики и развитию альтернативных возобновляемых источников энергии. Ранее автор статьи газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2». Публицист считает, что Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как с помощью него можно всячески влиять на Москву, оказывая давление. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступающая против строительства «Северного потока — 2», вынуждена признать, что ФРГ не откажутся от газопровода. Об этом сообщает политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в материале для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — прим. URA.RU) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено» — пишет Лейтойзер. Отмечается, что Бербок является представителем «Зеленых», она призывает к отказу от угольной энергетики и развитию альтернативных возобновляемых источников энергии. Ранее автор статьи газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2». Публицист считает, что Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как с помощью него можно всячески влиять на Москву, оказывая давление.