Основатель WikiLeaks Ассанж перенес микроинсульт в тюрьме

12 декабря 2021 в 07:49 Размер текста - 17 +

Джулиану Ассанжу стало плохо во время явки в Высокий суд по видеосвязи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU У основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа случился микроинсульт в тюрьме Белмарш (Лондон, Великобритания). Причиной стал сильный стресс. Об этом рассказала его невеста Стелла Морис. «50-летний издатель WikiLeaks, который содержится под стражей в тюрьме строгого режима во время борьбы с экстрадицией в Америку, остался с опущенным правым веком, проблемами с памятью и признаками неврологического повреждения. Он считает, что микроинсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением его здоровья, поскольку ему грозит третье Рождество за решеткой», — передает информацию портал Dailymail. Отмечается также, что микроинсульт произошел в октябре этого года, однако стало известно об этом только сейчас. Инцидент произошел во время явки в Высокий суд по видеосвязи. Невеста также пояснила и об условиях содержания. По ее словам, Ассанжа держали в камере в течение длительного времени, и ему «не хватало свежего воздуха и солнечного света, адекватной диеты». Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в 2019 году. Его обвинили в шпионаже за публикацию на его портале засекреченных документов, связанных с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии, а также писем членов Демократической партии США. Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил его экстрадицию в США. Там против журналиста выдвинуты 18 уголовных обвинений, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет, напоминает Nation News.Люди вышли на улицы Лондона в знак поддержки основателя WikiLeaks, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа случился микроинсульт в тюрьме Белмарш (Лондон, Великобритания). Причиной стал сильный стресс. Об этом рассказала его невеста Стелла Морис. «50-летний издатель WikiLeaks, который содержится под стражей в тюрьме строгого режима во время борьбы с экстрадицией в Америку, остался с опущенным правым веком, проблемами с памятью и признаками неврологического повреждения. Он считает, что микроинсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением его здоровья, поскольку ему грозит третье Рождество за решеткой», — передает информацию портал Dailymail. Отмечается также, что микроинсульт произошел в октябре этого года, однако стало известно об этом только сейчас. Инцидент произошел во время явки в Высокий суд по видеосвязи. Невеста также пояснила и об условиях содержания. По ее словам, Ассанжа держали в камере в течение длительного времени, и ему «не хватало свежего воздуха и солнечного света, адекватной диеты». Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в 2019 году. Его обвинили в шпионаже за публикацию на его портале засекреченных документов, связанных с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии, а также писем членов Демократической партии США. Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил его экстрадицию в США. Там против журналиста выдвинуты 18 уголовных обвинений, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет, напоминает Nation News.Люди вышли на улицы Лондона в знак поддержки основателя WikiLeaks, передает RT.