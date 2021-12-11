Британские ученые предрекли новый локдаун из-за омикрон-штамма

12 декабря 2021 в 09:35 Размер текста - 17 +

Локдаун возможен из-за высокой заразности новой мутации коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Все предыдущие меры, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, в частности, ношение масок, соблюдение социальной дистанции могут быть недостаточны, и власти устроят новый локдаун из-за омикрон-штамма. Об этом предупредил специалист университета «Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine)», сотрудник Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, доктор Розанна Барнард. «Никто не хочет терпеть еще одну изоляцию, но могут потребоваться крайние меры, если „Омикрон“ имеет значительный уровень иммунного ускользания или иным образом повышенную передачу инфекции (заразность, — прим. ред.) по сравнению с „Дельтой“. Лицам, принимающим решения, крайне важно учитывать влияние этих мер на общество в целом, а не только на эпидемиологию», — приводится информация на официальном сайте организации. При этом согласно наиболее оптимистичному сценарию, влияние «Омикрона» в начале 2022 года будет снижено с помощью более мягких мер контроля, таких как работа на дому. К концу 2021 года в Великобритании может быть выявлено порядка миллиона случаев штамма коронавируса «омикрон». Такой прогноз сделало Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, приводит информацию RT. Сообщается также, что в течение нескольких недель ученые будут знать больше информации об этом варианте штамма коронавируса. В частности, будет ли его распространение таким же, как в африканских странах, где он и возник. Ранее стало известно, что из-за омикрон-штамма Россия запретила въезд граждан из девяти стран. В их число входит Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Кроме того, самолет Ил-76 МЧС России с вирусологами и мобильной лабораторий Роспотребнадзора вылетел в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, отмечает деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все предыдущие меры, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, в частности, ношение масок, соблюдение социальной дистанции могут быть недостаточны, и власти устроят новый локдаун из-за омикрон-штамма. Об этом предупредил специалист университета «Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine)», сотрудник Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, доктор Розанна Барнард. «Никто не хочет терпеть еще одну изоляцию, но могут потребоваться крайние меры, если „Омикрон“ имеет значительный уровень иммунного ускользания или иным образом повышенную передачу инфекции (заразность, — прим. ред.) по сравнению с „Дельтой“. Лицам, принимающим решения, крайне важно учитывать влияние этих мер на общество в целом, а не только на эпидемиологию», — приводится информация на официальном сайте организации. При этом согласно наиболее оптимистичному сценарию, влияние «Омикрона» в начале 2022 года будет снижено с помощью более мягких мер контроля, таких как работа на дому. К концу 2021 года в Великобритании может быть выявлено порядка миллиона случаев штамма коронавируса «омикрон». Такой прогноз сделало Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, приводит информацию RT. Сообщается также, что в течение нескольких недель ученые будут знать больше информации об этом варианте штамма коронавируса. В частности, будет ли его распространение таким же, как в африканских странах, где он и возник. Ранее стало известно, что из-за омикрон-штамма Россия запретила въезд граждан из девяти стран. В их число входит Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Кроме того, самолет Ил-76 МЧС России с вирусологами и мобильной лабораторий Роспотребнадзора вылетел в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, отмечает деловое издание «Взгляд».