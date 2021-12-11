Участники пикета на Шарташе подготовили обращение к Куйвашеву

Участники пикета требуют признать территорию вокруг озера охранной зоной
Участники пикета против стройки термального комплекса «Баден-Баден» у озера Шарташ собрали подписи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане требуют создать охранную зону в лесопарке, передает корреспондент URA.RU.
«Подписи отправим губернатору и, скоро всего, в Минприроды области», — рассказал URA.RU один из организаторов пикета.
Пикет против возведения рядом с озером термального комплекса «Баден-Баден» прошел сегодня в Екатеринбурге. Строительство самого комплекса планируется начать в 2022 году. По словам участников пикета, работы будут проводиться незаконно из-за того, что вокруг озера не установлена охранная зона памятника природы.
Участники пикета против стройки термального комплекса «Баден-Баден» у озера Шарташ собрали подписи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане требуют создать охранную зону в лесопарке, передает корреспондент URA.RU. «Подписи отправим губернатору и, скоро всего, в Минприроды области», — рассказал URA.RU один из организаторов пикета. Пикет против возведения рядом с озером термального комплекса «Баден-Баден» прошел сегодня в Екатеринбурге. Строительство самого комплекса планируется начать в 2022 году. По словам участников пикета, работы будут проводиться незаконно из-за того, что вокруг озера не установлена охранная зона памятника природы.