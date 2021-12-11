11 декабря 2021
10 декабря 2021

Участники пикета на Шарташе подготовили обращение к Куйвашеву

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники пикета требуют признать территорию вокруг озера охранной зоной

Участники пикета против стройки термального комплекса «Баден-Баден» у озера Шарташ собрали подписи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане требуют создать охранную зону в лесопарке, передает корреспондент URA.RU.

«Подписи отправим губернатору и, скоро всего, в Минприроды области», — рассказал URA.RU один из организаторов пикета.

Пикет против возведения рядом с озером термального комплекса «Баден-Баден» прошел сегодня в Екатеринбурге. Строительство самого комплекса планируется начать в 2022 году. По словам участников пикета, работы будут проводиться незаконно из-за того, что вокруг озера не установлена охранная зона памятника природы.

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Участники пикета против стройки термального комплекса «Баден-Баден» у озера Шарташ собрали подписи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане требуют создать охранную зону в лесопарке, передает корреспондент URA.RU. «Подписи отправим губернатору и, скоро всего, в Минприроды области», — рассказал URA.RU один из организаторов пикета. Пикет против возведения рядом с озером термального комплекса «Баден-Баден» прошел сегодня в Екатеринбурге. Строительство самого комплекса планируется начать в 2022 году. По словам участников пикета, работы будут проводиться незаконно из-за того, что вокруг озера не установлена охранная зона памятника природы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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