Участники пикета на Шарташе подготовили обращение к Куйвашеву

12 декабря 2021 в 12:36 Размер текста - 17 +

Участники пикета требуют признать территорию вокруг озера охранной зоной Участники пикета против стройки термального комплекса «Баден-Баден» у озера Шарташ собрали подписи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане требуют создать охранную зону в лесопарке, передает корреспондент URA.RU. «Подписи отправим губернатору и, скоро всего, в Минприроды области», — рассказал URA.RU один из организаторов пикета. Пикет против возведения рядом с озером термального комплекса «Баден-Баден» прошел сегодня в Екатеринбурге. Строительство самого комплекса планируется начать в 2022 году. По словам участников пикета, работы будут проводиться незаконно из-за того, что вокруг озера не установлена охранная зона памятника природы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участники пикета против стройки термального комплекса «Баден-Баден» у озера Шарташ собрали подписи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Горожане требуют создать охранную зону в лесопарке, передает корреспондент URA.RU. «Подписи отправим губернатору и, скоро всего, в Минприроды области», — рассказал URA.RU один из организаторов пикета. Пикет против возведения рядом с озером термального комплекса «Баден-Баден» прошел сегодня в Екатеринбурге. Строительство самого комплекса планируется начать в 2022 году. По словам участников пикета, работы будут проводиться незаконно из-за того, что вокруг озера не установлена охранная зона памятника природы.