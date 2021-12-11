Противники QR-кодов вышли на пикет в Екатеринбурге

На прошлом пикете против QR-кодов водили хороводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пикет в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов начался в Екатеринбурге. Пикет согласован, передает корреспондент URA.RU.

«В парке Чкалова, на пересечении улиц Чкалова—Бардина—Громова—Начдива Онуфриева, проходит согласованный пикет. Сбор участников пикета начался около 15.00», — сообщил корреспондент с места события.

Организатором пикета выступил адвокат Иван Волков. Предыдущая аналогичная акция прошла в Екатеринбурге 28 ноября. Для пикета набирали добровольцев, которые были готовы сделать плакаты. Во избежание провокаций отбор участников акции производился в отдельном чате. Ранее аналогичные мероприятия уже проходили у ТЦ «Дирижабль» — так, здесь состоялся пикет «Против ограничения прав QR-кодами».