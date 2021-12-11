11 декабря 2021
10 декабря 2021

Противники QR-кодов вышли на пикет в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против qr-кодов, обязательной вакцинации. Екатеринбург
На прошлом пикете против QR-кодов водили хороводы Фото:
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Пикет в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов начался в Екатеринбурге. Пикет согласован, передает корреспондент URA.RU.

«В парке Чкалова, на пересечении улиц Чкалова—Бардина—Громова—Начдива Онуфриева, проходит согласованный пикет. Сбор участников пикета начался около 15.00», — сообщил корреспондент с места события.

Организатором пикета выступил адвокат Иван Волков. Предыдущая аналогичная акция прошла в Екатеринбурге 28 ноября. Для пикета набирали добровольцев, которые были готовы сделать плакаты. Во избежание провокаций отбор участников акции производился в отдельном чате. Ранее аналогичные мероприятия уже проходили у ТЦ «Дирижабль» — так, здесь состоялся пикет «Против ограничения прав QR-кодами».

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Пикет в защиту конституционных прав и против введения QR-кодов начался в Екатеринбурге. Пикет согласован, передает корреспондент URA.RU. «В парке Чкалова, на пересечении улиц Чкалова—Бардина—Громова—Начдива Онуфриева, проходит согласованный пикет. Сбор участников пикета начался около 15.00», — сообщил корреспондент с места события. Организатором пикета выступил адвокат Иван Волков. Предыдущая аналогичная акция прошла в Екатеринбурге 28 ноября. Для пикета набирали добровольцев, которые были готовы сделать плакаты. Во избежание провокаций отбор участников акции производился в отдельном чате. Ранее аналогичные мероприятия уже проходили у ТЦ «Дирижабль» — так, здесь состоялся пикет «Против ограничения прав QR-кодами».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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