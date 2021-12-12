Врачи предупредили об опасности разжижения крови после COVID

Самостоятельное разжижение крови может привести к инсультам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после COVID-19 может привести к инсультам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения и врач ему назначил лекарства по показаниям. Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты (препятствуют чрезмерному образованию тромбов — прим. URA.RU) и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг)», — подчеркнула Ирина Ярцева.

В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что беспорядочно антикоагулянты россияне сейчас часто употребляют и перед вакцинацией. «Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки. Очень опасно принимать любые лекарственные средства без выяснения причины появления того или иного симптома. Нельзя заниматься самолечением без тщательного обследования, без прохождения в поликлинике, особенно в постковидный период, без углубленной диспансеризации, которая, к слову, совершенно бесплатна», — заявил он.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали о нарушении системы свертываемости крови после COVID-19. Касается это в основном заядлых курильщиков, людей с сахарным диабетом и избыточной массой тела.