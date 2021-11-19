Врачи перечислили группы риска по тромбозу при COVID

Тромбы могут начать образовываться у всех перенесших COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У всех переболевших COVID-19 может нарушиться система свертываемости крови и начать образовываться тромбы, но в большей степени это касается заядлых курильщиков, людей с сахарным диабетом и избыточной массой тела. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Система свертываемости крови при COVID-19 может нарушиться абсолютно у всех, и у 30-летних, и у 40-летних, и 50-летних. Тысячи людей уже погибли или получили в результате тромбообразования тяжелые осложнения в виде инфарктов, инсультов и так далее», — подчеркнул Владимир Хорошев.

Владимир Болибок добавил, что в особой группе риска находятся заядлые курильщики и люди с сахарным диабетом, а также избыточной массой тела. «В группу риска попадают люди с проблемами в сосудистой системе, пациенты с сахарным диабетом, с избыточной массой тела, а так же те, кто много курит, так как в их крови присутствует метгемоглобин. У курильщиков часть гемоглобина уже не переносит кислород, поэтому организм вырабатывает больше гемоглобина, кровь становится очень густой и это способствует повышению свертываемости. Таким людям характерно такое заболевание, как облитерирующий эндартерит, при нем артерии нижних конечностей забиваются холестерином, тромбами и возникает „перемежающаяся хромота“, когда человек идет, у него ноги начинают сильно болеть, он останавливается, потом опять идет и снова останавливается», — пояснил он.

Ранее врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что нарушение свертываемости крови в результате постковидного синдрома может привести к инсульту. От заболевания не защищены даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме.