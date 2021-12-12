Путин: Украина до сих не расплатилась с РФ за долги времен СССР

12 декабря 2021 в 17:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин напомнил Украине о долгах, тянущихся со времен распада СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина до сих пор должна России зарубежную недвижимость СССР, которую обещала передать в обмен на погашение РФ ее внешнего долга. Такие же долги существуют и у ряда других республик бывшего Советского Союза, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. В обмен на это бывшие союзные республики должны были передать России зарубежные активы Союза. «Долги мы за всех погасили. Однако не все выполнили обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина», — заявил Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». Ранее Владимир Путин рассказал о том, что в 1990-е годы после распада СССР в России шла полноценная гражданская война. Президент также отметил, что для него, как и для большинства граждан, распад Союза стал настоящей трагедией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина до сих пор должна России зарубежную недвижимость СССР, которую обещала передать в обмен на погашение РФ ее внешнего долга. Такие же долги существуют и у ряда других республик бывшего Советского Союза, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. В обмен на это бывшие союзные республики должны были передать России зарубежные активы Союза. «Долги мы за всех погасили. Однако не все выполнили обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина», — заявил Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». Ранее Владимир Путин рассказал о том, что в 1990-е годы после распада СССР в России шла полноценная гражданская война. Президент также отметил, что для него, как и для большинства граждан, распад Союза стал настоящей трагедией.