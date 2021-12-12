Власти России ввели QR-коды, чтобы проверить терпение россиян, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Система QR-кодов — попытка уменьшить конституционные права россиян. Под предлогом пандемии власти России ввели эту систему, чтобы проверить, насколько граждане воспримут будущие действия государства в этом направлении. С таким мнением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Истинные мотивы не лежат на поверхности. Эта затея не про пандемию и даже не про прививки. Это — попытка прощупать почву: насколько далеко можно зайти по пути демонтажа норм Конституции, насколько осуществим по отношению к основному закону принцип: „Если нельзя, но очень хочется, то можно“», — приводит слова Миронова о QR-кодах пресс-служба СРЗП.

Подобные действия властей, по мнению Миронова, противоречат нормам. По мнению политика, они подрывают основы российской государственности.

Система QR-кодов была введена в России осенью 2021 года из-за распространения коронавируса. Электронные коды отображают, был ли человек вакцинирован от COVID, а также сообщают информацию о перенесенном коронавирусе. Благодаря этому власти и медики получают возможность лучше контролировать распространение вируса. Подобная система была запущена и в ряде других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если законопроект о повсеместном введении QR-кодов заработает на территории России, он не должен создавать дополнительных проблем для граждан — нужно сделать все так, чтобы не ограничивать права россиян.