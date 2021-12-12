Госсекретарь США назвал условия для встречи Путина и Байдена

13 декабря 2021 в 01:45 Размер текста - 17 +

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти при отступлении российских войск от границы Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC. «Послушайте, при отсутствии деэскалации и [выбора] дипломатического пути [для снижения уровня напряженности] это [личная встреча Путина и Байдена] кажется весьма маловероятным», — цитирует Энтони Блинкена РБК. Он добавил, что США и союзники ждут, что Россия отведет войска от границы с Украиной и добросовестно начнет участвовать в диалоге для разрешения конфликта в Донбассе. Ранее сообщалось, что Блинкен заявил, что на Россию можно воздействовать с помощью «Северного потока — 2». Украинский посол в ФРГ Андрей Мельника призвал канцлера Германии Олафа Шольца устроить «холодный душ» для России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не проявляла враждебность к другим странам. Российский посол в Великобритании Андрей Келин объяснил появление войск РФ на границе с Украиной. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что военные поставки США на Украину подталкивают ее к опасным шагам в Донбассе, передает RT.