В результате ЧП на шахте погиб 51 человек Фото: Максим Серков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

В Кемеровской области 3 декабря проходят траурные мероприятия в память о погибших на шахте «Листвяжная». Со дня трагедии исполнилось девять дней. В 08:21 по местному времени (04:21 мск) во всех муниципалитетах Кузбасса началось возложение цветов.

«Во всех храмах звучит колокольный звон. В течение дня пройдут панихиды по погибшим. В городах будет включена система оповещения МЧС в память о погибших шахтерах и горноспасателях», — передает «Пятый канал».

Родственники погибших шахтеров и спасателей провели акцию памяти в городе Белово, на алее шахтерской славы. Участие в ней приняли несколько десятков человек.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Возбуждено уголовное дело. По словам работников шахты, на «Листвяжной» и раньше фиксировали превышение уровня метана. Руководство предприятия периодически заклеивало датчики, чтобы скрыть реальный уровень концентрации метана. На совещании, посвященном трагедии, президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия руководителей и собственников предприятия.