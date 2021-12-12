Большинство россиян не проживут на накопления больше полугода

13 декабря 2021 в 09:37 Размер текста - 17 +

Большинству россиян не хватит «финансовой подушки» и на полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В случае неожиданной потери работы лишь 15% россиян, имеющих «финансовую подушку», смогут на нее прожить от полугода и более. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом SuperJob. «Всего 7% россиян считают, что смогли бы прожить за счет имеющихся накоплений больше года», — приводит РБК результаты исследования. Согласно представленному опросу, накопления имеют 57% россиян. Из них 13% опрошенных «финансовой подушки» хватило бы на срок меньше месяца. Еще 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года. В ходе опроса представители сервиса разделили всех респондентов на три группы исходя из их дохода. На отсутствие сбережений чаще всего жаловались опрошенные из группы с доходом менее 50 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае неожиданной потери работы лишь 15% россиян, имеющих «финансовую подушку», смогут на нее прожить от полугода и более. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом SuperJob. «Всего 7% россиян считают, что смогли бы прожить за счет имеющихся накоплений больше года», — приводит РБК результаты исследования. Согласно представленному опросу, накопления имеют 57% россиян. Из них 13% опрошенных «финансовой подушки» хватило бы на срок меньше месяца. Еще 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года. В ходе опроса представители сервиса разделили всех респондентов на три группы исходя из их дохода. На отсутствие сбережений чаще всего жаловались опрошенные из группы с доходом менее 50 тысяч рублей.