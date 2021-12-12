Большинство россиян не проживут на накопления больше полугода

В случае неожиданной потери работы лишь 15% россиян, имеющих «финансовую подушку», смогут на нее прожить от полугода и более. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом SuperJob.
«Всего 7% россиян считают, что смогли бы прожить за счет имеющихся накоплений больше года», — приводит РБК результаты исследования.
Согласно представленному опросу, накопления имеют 57% россиян. Из них 13% опрошенных «финансовой подушки» хватило бы на срок меньше месяца. Еще 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.
В ходе опроса представители сервиса разделили всех респондентов на три группы исходя из их дохода. На отсутствие сбережений чаще всего жаловались опрошенные из группы с доходом менее 50 тысяч рублей.
В случае неожиданной потери работы лишь 15% россиян, имеющих «финансовую подушку», смогут на нее прожить от полугода и более. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному сервисом SuperJob. «Всего 7% россиян считают, что смогли бы прожить за счет имеющихся накоплений больше года», — приводит РБК результаты исследования. Согласно представленному опросу, накопления имеют 57% россиян. Из них 13% опрошенных «финансовой подушки» хватило бы на срок меньше месяца. Еще 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года. В ходе опроса представители сервиса разделили всех респондентов на три группы исходя из их дохода. На отсутствие сбережений чаще всего жаловались опрошенные из группы с доходом менее 50 тысяч рублей.