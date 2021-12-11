В Кургане резко потеплеет

В городе потеплеет до -2 градусов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 17 и 18 декабря температура воздуха поднимется до -2 градусов, а теплая погода задержится в городе на восемь дней. Об этом сообщил 13 декабря синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 15 по 22 декабря в Кургане ожидается теплая погода. <…> Температура будет на 4-6 градусов выше нормы», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45 — погода в Кургане».

По данным синоптика, в этот период дневная температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, а ночная — от -7 до -13 градусов. Он отметил, что самыми теплыми, по прогнозу, в этот период будут 17 и 18 декабря. Винштейн добавил, что 18 и 19 декабря пройдут слабые снегопады, а после 22 декабря похолодает. На сайте областного ЦГМС, на момент написания новости, прогноз на эти дни не был размещен. По данным сайта, ночью 13 декабря температура воздуха в регионе опускалась до -24 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что зима в регионе будет теплой. В декабре в Кургане среднесуточная температура будет на 3,5 градуса выше нормы, а за всю зиму — на 2,5 градуса.