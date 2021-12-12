Финансисты заявили о невозможности сдержать рост цен в 2022 году

13 декабря 2021 в 10:24 Размер текста - 17 +

Финансисты ожидают, что в следующем году инфляция будет 6-7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России маловероятно возвращение инфляции к показателю в 4%, о котором говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявили финансист, бывший руководитель инвестиционного блока группы компаний «Открытие» Нина Семина, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и старший аналитик банка БКС Сергей Суверов. «При всем своем оптимизме, [в 2022 году] я не вижу 4%, о которых говорит президент. Оптимистичный прогноз — 6-7%в годовом выражении», — цитирует «Лента.ру» Нину Семину. По словам Наталии Орловой, возврат к показателю в 4% возможен только при очень жесткой бюджетной политике и урезании расходов. Она заявила, что такой тенденции пока нет, наоборот есть дополнительные индексации. «Возможно, улучшится ситуация с логистикой. Однако 4 процента — маловероятно. Восстановление логистических цепочек и устранение дефицита товаров носит продолжительный характер и быстро не закончится», — Сергей Суверов. Он согласен с прогнозом, что инфляция достигнет 6-7%. Ранее Путин назвал рост инфляции основной проблемой для россиян. По его словам, в конце ноября она достигла 8,4%. В следующем году нужно вернуться к целевому уровню в 4%, цитирует главу государства Nation News. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России сейчас вторая инфляционная волна и возможно начнется третья. Это связано с ростом цен на продовольствие, передают « Невские новости » со ссылкой на его заявление. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России маловероятно возвращение инфляции к показателю в 4%, о котором говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявили финансист, бывший руководитель инвестиционного блока группы компаний «Открытие» Нина Семина, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и старший аналитик банка БКС Сергей Суверов. «При всем своем оптимизме, [в 2022 году] я не вижу 4%, о которых говорит президент. Оптимистичный прогноз — 6-7%в годовом выражении», — цитирует «Лента.ру» Нину Семину. По словам Наталии Орловой, возврат к показателю в 4% возможен только при очень жесткой бюджетной политике и урезании расходов. Она заявила, что такой тенденции пока нет, наоборот есть дополнительные индексации. «Возможно, улучшится ситуация с логистикой. Однако 4 процента — маловероятно. Восстановление логистических цепочек и устранение дефицита товаров носит продолжительный характер и быстро не закончится», — Сергей Суверов. Он согласен с прогнозом, что инфляция достигнет 6-7%. Ранее Путин назвал рост инфляции основной проблемой для россиян. По его словам, в конце ноября она достигла 8,4%. В следующем году нужно вернуться к целевому уровню в 4%, цитирует главу государства Nation News. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России сейчас вторая инфляционная волна и возможно начнется третья. Это связано с ростом цен на продовольствие, передают «Невские новости» со ссылкой на его заявление.