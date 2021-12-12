Свердловский клуб олигархов обсудит с Куйвашевым отмену QR-кодов

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов») предложил губернатору Евгению Куйвашеву обсудить варианты отмены или смягчения системы QR-кодов. О такой инициативе бизнесменов говорится в их открытом письме. В организации считают, что коды, несмотря на свою эффективность, могут погубить многие предприятия.
«Выборочное внедрение данной меры (QR-кодов — прим. URA.RU) в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнениях сотрудников», — выразил позицию союза директор ООО «Малышева-73», член президиума СОСПП Игорь Заводовский.
В письме Куйвашеву бизнесмены призвали определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут отменены или смягчены. Также СОСПП попросил принять меры поддержки для компаний, для которых ввели QR-коды и создать рабочую группу с представителями предприятий и власти для обсуждения экономических рисков.
10 декабря свердловские власти ослабили систему QR-кодов. Стал разрешен вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Также изменился список документов, которые удостоверяют личность при предъявлении QR-кода.
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов») предложил губернатору Евгению Куйвашеву обсудить варианты отмены или смягчения системы QR-кодов. О такой инициативе бизнесменов говорится в их открытом письме. В организации считают, что коды, несмотря на свою эффективность, могут погубить многие предприятия. «Выборочное внедрение данной меры (QR-кодов — прим. URA.RU) в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнениях сотрудников», — выразил позицию союза директор ООО «Малышева-73», член президиума СОСПП Игорь Заводовский. В письме Куйвашеву бизнесмены призвали определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут отменены или смягчены. Также СОСПП попросил принять меры поддержки для компаний, для которых ввели QR-коды и создать рабочую группу с представителями предприятий и власти для обсуждения экономических рисков. 10 декабря свердловские власти ослабили систему QR-кодов. Стал разрешен вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Также изменился список документов, которые удостоверяют личность при предъявлении QR-кода.