В Серпуховском монастыре взорвалась бомба. Есть пострадавшие. Фото 13 декабря 2021 в 11:20 Размер текста - 17 + На месте работает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Серпуховском женском монастыре в Московской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. «В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. О состоянии пострадавших не сообщается. Предположительно, одним из них является подросток. Обновлено в 11:24: По предварительной информации, взрывное устройство в монастырь принес 18-летний мужчина. В результате взрыва пострадал он и 15-летний подросток. Источник фото: «Пятый канал» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Серпуховском женском монастыре в Московской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. «В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. О состоянии пострадавших не сообщается. Предположительно, одним из них является подросток. Обновлено в 11:24: По предварительной информации, взрывное устройство в монастырь принес 18-летний мужчина. В результате взрыва пострадал он и 15-летний подросток. Источник фото: «Пятый канал» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям