12 декабря 2021

В Серпуховском монастыре взорвалась бомба. Есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полиция, наряд полиции
На месте работает полиция Фото:

В Серпуховском женском монастыре в Московской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.

«В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

О состоянии пострадавших не сообщается. Предположительно, одним из них является подросток.

Обновлено в 11:24: По предварительной информации, взрывное устройство в монастырь принес 18-летний мужчина. В результате взрыва пострадал он и 15-летний подросток.

Источник фото: «Пятый канал»

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В Серпуховском женском монастыре в Московской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. «В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. О состоянии пострадавших не сообщается. Предположительно, одним из них является подросток. Обновлено в 11:24: По предварительной информации, взрывное устройство в монастырь принес 18-летний мужчина. В результате взрыва пострадал он и 15-летний подросток. Источник фото: «Пятый канал»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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