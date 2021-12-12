В Серпуховском женском монастыре в Московской области прогремел взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. «В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. О состоянии пострадавших не сообщается. Предположительно, одним из них является подросток. Обновлено в 11:24: По предварительной информации, взрывное устройство в монастырь принес 18-летний мужчина. В результате взрыва пострадал он и 15-летний подросток. Источник фото: «Пятый канал»