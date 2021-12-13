В Балтийском море столкнулись два корабля

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, ВМФ, катер военный, тер
Один из кораблей перевернулся в результате столкновения Фото:

В Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна, одно из которых зарегистрировано в Дании, а другое — в Великобритании. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен.

«Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом и Борнхольмом. Проводится крупная спасательная операция. Одно судно зарегистрировано в Дании, а другое — в Великобритании», — сообщает SVT News со ссылкой на заявление Йонаса Франзена.

По его словам, один из кораблей перевернут. Неизвестно, как именно это произошло. На датском судне было не менее двух человек, сказал Франзен. Пока нет информации о возможном повреждении судов.

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В Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна, одно из которых зарегистрировано в Дании, а другое — в Великобритании. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен. «Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом и Борнхольмом. Проводится крупная спасательная операция. Одно судно зарегистрировано в Дании, а другое — в Великобритании», — сообщает SVT News со ссылкой на заявление Йонаса Франзена. По его словам, один из кораблей перевернут. Неизвестно, как именно это произошло. На датском судне было не менее двух человек, сказал Франзен. Пока нет информации о возможном повреждении судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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