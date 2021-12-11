Юрия Леонова задержали сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов задержан после пикета у здания областного правительства. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«После завершения пикета у правительства области Юрий Леонов сел в автомобиль и отправился в Кетово, но его остановили сотрудники полиции. Леонова задержали и доставили в Октябрьский отдел полиции», — сообщил информированный источник.

В УМВД по Курганской области оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ведомства обещали прокомментировать информацию позже.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане у здания правительства области председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов устроил одиночный пикет. Он просит губернатора Вадима Шумкова помочь открыть новую школу для кетовских детей. В селе Кетово компания «Эверест» построила современную школу. Курганские власти отказались выкупать школу у застройщика, указывая, что цена завышена на сотни миллионов рублей.

Юрия Леонова после пикета задержали сотрудники полиции фото: читатель URA.RU