Председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов задержан после пикета у здания областного правительства. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«После завершения пикета у правительства области Юрий Леонов сел в автомобиль и отправился в Кетово, но его остановили сотрудники полиции. Леонова задержали и доставили в Октябрьский отдел полиции», — сообщил информированный источник.
В УМВД по Курганской области оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ведомства обещали прокомментировать информацию позже.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане у здания правительства области председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов устроил одиночный пикет. Он просит губернатора Вадима Шумкова помочь открыть новую школу для кетовских детей. В селе Кетово компания «Эверест» построила современную школу. Курганские власти отказались выкупать школу у застройщика, указывая, что цена завышена на сотни миллионов рублей.
Юрия Леонова после пикета задержали сотрудники полиции
Председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов задержан после пикета у здания областного правительства. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «После завершения пикета у правительства области Юрий Леонов сел в автомобиль и отправился в Кетово, но его остановили сотрудники полиции. Леонова задержали и доставили в Октябрьский отдел полиции», — сообщил информированный источник. В УМВД по Курганской области оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе ведомства обещали прокомментировать информацию позже. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у здания правительства области председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов устроил одиночный пикет. Он просит губернатора Вадима Шумкова помочь открыть новую школу для кетовских детей. В селе Кетово компания «Эверест» построила современную школу. Курганские власти отказались выкупать школу у застройщика, указывая, что цена завышена на сотни миллионов рублей.