СМИ: устроивший взрыв в женском монастыре мстил монахиням

Молодой человек, устроивший взрыв в серпуховском женском монастыре, являлся воспитанником школы при обители и своим поступком хотел отомстить ее персоналу и монахиням. Одной из вероятных причин этого называется травля.
«Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, полученной журналистами, устроивший взрыв во время обучения подвергался травле.
Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре в Подмосковье. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронес на территорию монастыря 18-летний Владислав Струженков. Сообщается, что он погиб в результате взрыва.
Молодой человек, устроивший взрыв в серпуховском женском монастыре, являлся воспитанником школы при обители и своим поступком хотел отомстить ее персоналу и монахиням. Одной из вероятных причин этого называется травля. «Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, полученной журналистами, устроивший взрыв во время обучения подвергался травле. Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре в Подмосковье. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронес на территорию монастыря 18-летний Владислав Струженков. Сообщается, что он погиб в результате взрыва.