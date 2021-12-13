СМИ: устроивший взрыв в женском монастыре мстил монахиням

Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Молодой человек, устроивший взрыв в серпуховском женском монастыре, являлся воспитанником школы при обители и своим поступком хотел отомстить ее персоналу и монахиням. Одной из вероятных причин этого называется травля.

«Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, полученной журналистами, устроивший взрыв во время обучения подвергался травле.

Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре в Подмосковье. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронес на территорию монастыря 18-летний Владислав Струженков. Сообщается, что он погиб в результате взрыва.