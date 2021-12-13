СМИ: устроивший взрыв в женском монастыре мстил монахиням

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Последствия взрыва у Никитских ворот, на Покровке 19. Москва., чп, битое стекло, лента ограждения, авария, остановка общественного транспорта, проишествие
Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре Фото:
новость из сюжета
В серпуховском монастыре произошел взрыв

Молодой человек, устроивший взрыв в серпуховском женском монастыре, являлся воспитанником школы при обители и своим поступком хотел отомстить ее персоналу и монахиням. Одной из вероятных причин этого называется травля.

«Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, полученной журналистами, устроивший взрыв во время обучения подвергался травле.

Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре в Подмосковье. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронес на территорию монастыря 18-летний Владислав Струженков. Сообщается, что он погиб в результате взрыва.

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Молодой человек, устроивший взрыв в серпуховском женском монастыре, являлся воспитанником школы при обители и своим поступком хотел отомстить ее персоналу и монахиням. Одной из вероятных причин этого называется травля. «Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, полученной журналистами, устроивший взрыв во время обучения подвергался травле. Взрыв прогремел этим утром в серпуховском женском монастыре в Подмосковье. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронес на территорию монастыря 18-летний Владислав Струженков. Сообщается, что он погиб в результате взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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